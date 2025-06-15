أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

ارتفع سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الحالي.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 5 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، نكست، كريدي أجريكول، قناة السويس) عند نحو 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر ليسجل نحو 50.66 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(الأهلي،العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية، قطر الوطني، الإسكندرية، اتش اس بي سي"HSBC" ) نحو 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (المصرف العربي، فيصل الإسلامي) ليسجل نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي CIB نحو 50.32 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في ميد بنك نحو 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان في نحو 49.64 جنيه للشراء و49.74جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني في نحو 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية في نحو 49.42 جنيه للشراء و49.52جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 49.71 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

50.77 جنيه للشراء

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

50.52 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

50.40 جنيه للبيع

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأحد

50.31 جنيه.