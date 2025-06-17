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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر امتحانات الثانوية العامة من أكبر أسباب التوتر فى حياة الطالب، والأسرة ككل، حيث يشعر جميع الطلاب بالضغط والخوف من الفشل، لكن الحقيقة أن السيطرة على التوتر ممكنة، بل ضرورية، لأن القلق الزائد يضعف التركيز ويقلل من القدرة على المذاكرة بفاعلية.

 7 نصائح ذهبية لتقليل التوتر وتعزيز تركيزك أثناء الاستعداد للامتحانات

قدم الدكتور سلمان إمام، أخصائي الصحة النفسية وعلاج الإدمان، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، 7 نصائح ذهبية لتقليل التوتر وتعزيز تركيزك أثناء الاستعداد للامتحانات:

1. نظم وقتك بذكاء

اعلم أن الوقت كالسيف، يعتبر تنظيمه أول خطوة، ضع جدولًا يوميًا واقعيًا يتضمن ساعات للمذاكرة والراحة والنوم. 

خصص وقتًا لكل مادة حسب أهميتها ومستواك فيها. 

وتذكر أن الجودة أهم من الكمية.

2. المذاكرة الذكية تغنيك عن السهر

بدلًا من الحفظ المرهق، اعتمد على الفهم وربط المعلومات ببعضها. 

استخدم الخرائط الذهنية والرسوم التوضيحية لتثبيت المعلومات في ذاكرتك. 

لا تؤجل المذاكرة لآخر لحظة حتى لا تُصاب بالهلع.

3. النوم بشكل جيد

النوم ليس رفاهية، بل ضرورة. 

حاول النوم 7-8 ساعات يوميًا، خاصة في أيام الامتحانات، فالنوم الجيد يساعدك على تثبيت المعلومات وتنشيط الذاكرة.

4. خذ فترات راحة منتظمة

لا تذاكر لساعات طويلة دون توقف، جرّب طريقة البومودورو، 25 دقيقة مذاكرة، و5 دقائق راحة، هذا الأسلوب يزيد من إنتاجيتك ويقلل من إجهادك.

5. اهتم بطعامك وصحتك

الجسم السليم في العقل السليم، احرص على تناول وجبات خفيفة ومفيدة مثل المكسرات، الفواكه، والأسماك. 

وابتعد عن المنبهات والمشروبات الغازية قبل النوم.

6. مارس تمارين التنفس أو التأمل

عندما تشعر بتوتر أو ضيق، خذ نفسًا عميقًا واحبسه لخمس ثوانٍ، ثم اخرجه ببطء، كرر ذلك عدة مرات.

هذه الطريقة تهدئ الأعصاب وتحفز هرمونات الاسترخاء.

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك 
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك 
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك 

7.  دعم نفسك بالكلمات

غيّر حديثك مع نفسك، بدلًا من “أنا مش هنجح” قل “أنا هبذل جهدي، وهقدر أعدي”، التفاؤل والثقة بالنفس نصف النجاح، لا تنظر لمن حولك، ركّز على ما يمكنك أنت إنجازه.

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