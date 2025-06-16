أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة.. تعزز الذاكرة والتركيز في موسم الامتحانات

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة، تزامنا مع إمتحانات الثانوية العامة، يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن كل ما يساعد على تحفيز القدرة الذهنية وتحسين التركيز و الذاكرة، وفي هذا الإطار، تلعب التغذية دوراً محورياً في توفير الطاقة اللازمة للدماغ، خاصة من خلال اختيار وجبات خفيفة سناكس صحية غنية بالعناصر الغذائية الهامة.

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة

كشفت إسراء محمد عطية، أخصائي تغذية إكلينيكية في تصريحات خاص لـ صدى البلد، عن أهمية بعض الأطعمة التي تُعد من أفضل السناكس التي يُنصح بها لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الاستذكاروالامتحانات ، نظراً لغناها بمركبات طبيعية تساعد على تقوية الأداء الذهني ورفع كفاءة التركيز والانتباه.

المكسرات تحتوي على الأوميجا 3

تتصدر المكسرات قائمة السناكس المفيدة، وعلى رأسها عين الجمل الجوز، لاحتوائه على نسبة عالية جداً من أحماض أوميغا 3 الدهنية. تلعب أوميغا 3 دوراً فعالاً في تعزيز صحة الدماغ ودعم وظائف الإدراك والذاكرة، إلى جانب تقليل الشعور بالتوتر والقلق اللذين يلازمان الطلاب خلال فترة الامتحانات.

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة



كما أن تناول حفنة يومية من الجوز أو خليط من المكسرات غير المملحة مثل اللوز والبندق والفستق يمد الجسم بمزيج متوازن من الدهون الصحية والبروتينات والمعادن الضرورية.

الفواكه مضادات أكسدة وفيتامينات طبيعية ترفع الكفاءة الذهنية

التوت والكيوي

تتميز فواكه مثل التوت بأنواعه المختلفة الأزرق، الأسود، والفراولة والكيوي بارتفاع محتواها من مضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم وتحمي خلايا المخ من التلف، مما ينعكس على تحسين الذاكرة وزيادة سرعة الاستيعاب.

البرتقال والجوافة والليمون

أما الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجوافة والليمون فتعتبر كنزاً غنياً بفيتامين C، الذي يعمل بدوره على تقوية مناعة الجسم، وتحفيز إنتاج النواقل العصبية الهامة للتركيز والانتباه مثل السيروتونين والدوبامين.

الخضروات الملونة: فيتامين سي بألوان متعددة

تشير إسراء محمد عطية إلى أن الخضروات أيضاً لها دور فعال في دعم الطلاب، وخاصة الفلفل بجميع ألوانه الأحمر، الأصفر، الأخضر والبرتقالي، حيث يحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين C إضافة إلى مركبات مضادة للالتهاب ومضادات أكسدة قوية، مما يساعد على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ ويعزز من قدرة الطالب على الاستذكار لفترات طويلة دون إجهاد ذهني.

وأختتمت أخصائي التغذية، بنصيحة أخيرة للطلاب وأولياء الأمور، اختيار السناكس الصحي لا يعني فقط الابتعاد عن الأطعمة المهمة للصحة عليك بتناول الأسماك بكثيرة والبروتين والإكثار من الخضروات والفواكهة والألبان.