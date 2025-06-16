يعالج 5 مشاكل صحية.. فوائد الليمون الأسود

الليمون الأسود (المعروف أيضًا بـ"اللومي" في الخليج) هو ليمون مجفف يُستخدم كثيرًا في المطبخ العربي والهندي، وله فوائد صحية متعددة، خاصة إذا استُخدم كشراب أو بهار في الطعام.

إليك أبرز فوائد الليمون الأسود:

1. تعزيز المناعة

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات.

2. تحسين الهضم

يساعد على تحفيز العصارات الهضمية.

يُخفف من الغازات والانتفاخ.

يستخدم أحيانًا لعلاج الإمساك أو عسر الهضم.

3. مفيد لصحة القلب

يحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم.

قد يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار.

4. مضاد للسموم

يساعد في تنظيف الكبد والجسم من السموم.

يُستخدم في بعض مشروبات الديتوكس.

5. يساعد في تخفيف الوزن

قليل السعرات الحرارية.

يُساعد على تحفيز الأيض وحرق الدهون، خاصة عند شربه كمغلي.

6. محاربة الالتهابات

خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تجعله مفيدًا في مقاومة التهابات الحلق أو الجهاز التنفسي.

7. تقوية العظام

يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، ما يفيد العظام والأسنان.

8. مفيد للنساء بعد الولادة

يساعد في تعويض المعادن والفيتامينات التي تفقدها الأم خلال الحمل والولادة.

طريقة الاستخدام:

مغلي الليمون الأسود: يتم غلي حبات الليمون المجفف بعد ثقبها أو كسرها وشرب الماء الناتج.

توابل: يُطحن ويُستخدم كبهار في أطباق الأرز واللحم والمرق.