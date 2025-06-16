لطلاب الثانوية العامة.. أطعمة ترفع تركيزك وتقوي ذاكرتك وقت الامتحانات

في موسم الامتحانات، يحتاج طلاب الثانوية العامة إلى أكثر من مجرد كتب ومذكرات.

العقل السليم لا يعمل بكفاءة إلا إذا حصل على الوقود الغذائي الصحيح.

إليك قائمة بأطعمة تدعم التركيز، وتقوي الذاكرة، وتحافظ على طاقتك الذهنية لأطول وقت ممكن:

1. البيض

طبق بسيط لكنه سلاح سري للذاكرة! يحتوي على مواد غذائية تدعم التفكير والتركيز، خاصةً في وجبة الإفطار.

2. الأسماك الغنية بالدهون الصحية

السلمون، التونة، والماكريل من الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، وهي ضرورية لعمل الدماغ بكفاءة. تناولها بانتظام يدعم وظائف العقل ويحسن سرعة البديهة.

3. حفنة من المكسرات

الجوز واللوز والبندق تعتبر مصادر طبيعية للطاقة ومضادات الأكسدة. مجرد حفنة صغيرة كفيلة بتنشيط المخ خلال المذاكرة.

4. الشوكولاتة الداكنة

ليست فقط لرفع المزاج، بل تحتوي على مكونات تحفز الدماغ وتحسن الانتباه. تناول قطعة صغيرة أثناء المراجعة قد يحدث فرقًا.

5. الخضراوات الخضراء

أوراق السبانخ، الجرجير، والبروكلي مليئة بالعناصر التي تقلل من التعب الذهني وتحافظ على التركيز.