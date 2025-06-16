لبشرة صافية وناعمة .. استخدمي ماء الورد في الصيف لهذه الأسباب

يُدرج الكثير من الناس ماء الورد في روتين العناية بالبشرة.

فهو يساعد في تنظيف الأوساخ وخلايا الجلد الميتة على الجلد.

كما أنه يحافظ على ترطيب البشرة.

يبرد ماء الورد البشرة ويساعد أيضًا في تقليل تهيج الجلد.

وبصرف النظر عن هذا، يمكنه أيضًا التخلص من عيوب البشرة والبثور والتصبغ والتجاعيد ومشاكل التسمير وحروق الشمس.

ليس هذا فحسب، بل يوازن ماء الورد أيضًا مستوى الحموضة في الجلد ويساعد أيضًا في تحسين لون البشرة.

إن وضع ماء الورد بانتظام على الوجه يجعل البشرة ناعمة ولامعة.

يمكنكِ وضع ماء الورد الممزوج بالألوفيرا على وجهكِ ليلاً في الصيف. فالألوفيرا تحافظ على ترطيب البشرة، كما أنها تخفف من مشاكل البثور والبقع والتصبغات والتجاعيد والاسمرار. ضعي ملعقة صغيرة من ماء الورد في وعاء، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا واخلطي جيدًا.

ضعي المزيج على وجهكِ ودلكي بحركات دائرية خفيفة.

اغسلي وجهكِ بالماء بعد حوالي 15 دقيقة

وضع دقيق الحمص الممزوج بماء الورد على وجهكِ ليلًا في الصيف. يساعد دقيق الحمص على إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ والزيوت الزائدة من البشرة، كما يُعزز نضارتها. لتحضيره، ضعي ملعقتين صغيرتين من دقيق الحمص في وعاء، ثم أضيفي إليه ملعقتين صغيرتين من ماء الورد واخلطيهما جيدًا. ضعي العجينة على الوجه واتركيها حتى تجف. اغسلي وجهك بالماء بعد حوالي 10-15 دقيقة.