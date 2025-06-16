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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 مشاكل صحية تزول نهائيا عند تناول الثوم نيئا يوميا

الثوم
الثوم
ريهام قدري

مهما كثرت المكملات الغذائية والعلاجات التي نتناولها، لا شيء يضاهي فوائد المكونات الطبيعية. 

ومن هذه الفوائد الثوم، الذي يُستخدم لتحسين مذاق الخضراوات. 

ولكن إذا تحدثنا عن فوائد الثوم وحده، فهي لا تُحصى.

 تناول الثوم نيئًا بدلًا من طهيه يُخفف العديد من مشاكل الجسم.

 اليكي فوائد لتناول الثوم نيئًا

 يمنع انتشار البكتيريا على الوجه ويمنع ظهور حب الشباب والبثور. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الثوم البشرة على مكافحة الجذور الحرة. للحصول على فوائد الثوم للوجه، تناول فص ثوم واحد مع ماء فاتر صباحًا. 


نمرض مرارًا وتكرارًا لأن جهازنا المناعي ضعيف جدًا ولا يقاوم حتى أبسط أنواع العدوى. ولكن إذا بدأت بتناول الثوم النيء، فإن مادة الأليسين الموجودة فيه تُعزز المناعة وتُساعد الجسم على مكافحة الأمراض.

تناول الثوم مفيد للرجال والنساء على حد سواء.

 يساعد الثوم على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، مما يُحسّن الخصوبة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، يُقلل تناول الثوم من مشكلة العقم لدى الأولاد. 

المصدر: the health site 

الثوم ثوم فوائد الثوم

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