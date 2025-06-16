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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروب صيفي مذهل.. يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحتاج الكثيرون إلى مشروبات تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، وفي الوقت ذاته تمنحهم فوائد صحية متعددة، مثل دعم الذاكرة وتعزيز التركيز.

 ومن بين هذه المشروبات الطبيعية المذهلة يبرز مشروب ماء النعناع مع شرائح الخيار وعسل النحل، الذي يجمع بين الترطيب والانتعاش والدعم المعرفي في آن واحد.

مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

وقالت خبيرة التغذية سكينة جمال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن هذا المشروب يُعد من الوصفات البسيطة التي يمكن تحضيرها في دقائق معدودة، إلا أن فوائده تتعدى مجرد الشعور بالانتعاش:

1. ترطيب فائق في الأجواء الحارة

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء والألياف التي تساعد في تعويض السوائل التي يفقدها الجسم مع التعرق، مما يجعله مثالياً في الأجواء الحارة.

كما أن أوراق النعناع تضيف إحساساً منعشاً يساعد على خفض حرارة الجسم وتلطيف المزاج.

مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

2. يقوي الذاكرة ويعزز التركيز

أثبتت دراسات علمية أن النعناع يحتوي على مركبات طبيعية تسهم في تحسين وظائف الدماغ، مثل تحسين اليقظة وزيادة القدرة على التركيز وتقوية الذاكرة قصيرة وطويلة المدى. كما يحتوي العسل على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تغذي الدماغ وتحميه من الشيخوخة المبكرة.

3. دعم جهاز المناعة

يعمل العسل الطبيعي كمضاد للالتهابات ومقوٍ للمناعة، مما يساعد في حماية الجسم من الأمراض والفيروسات، لا سيما في مواسم تقلبات الجو أو مع التعرض المباشر لأشعة الشمس.

4. تحسين الهضم والتخلص من الانتفاخات

يساعد النعناع في تهدئة الجهاز الهضمي، والتخفيف من أعراض الانتفاخ والغازات، بينما يسهم الخيار في تنظيف الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء.

طريقة التحضير مشروب النعناع 

  • كوبان من الماء البارد
  • شرائح نصف ثمرة خيار
  • حفنة من أوراق النعناع الطازجة
  • ملعقة صغيرة من عسل النحل
  • شرائح ليمون حسب الرغبة
  • يُخلط الجميع في زجاجة أو إبريق ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم ليصبح المشروب أكثر انتعاشاً.
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مشروب صيفي مذهل.. يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

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