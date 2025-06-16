منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بفستان جرئ يخطف الأنظار..صور

خفطت النجمة منة فضالي الأنظار كما أصبحت محط اهتمام الحضور وعدسات الكاميرات خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز، International Fashion Award لعام 2025، الذي أُقيم بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام وعشاق الموضة من مختلف أنحاء العالم.

إطلالة منة فضالي

منة فضالي

ظهرت منة بفستان سهرة لامع ذات اللون البنفسجي الغامق، وجاء الفستان بتصميم جرئ وأنيق في الوقت نفسه، حيث تميز الفستان بفتحة جانبية طويلة أضفت على الإطلالة لمسة من الأنوثة والجاذبية، بدون أكمام بكتف وكتف ، ليبرز ملامحها ويضفي عليها مزيداً من الإشراق والتألق على السجادة الحمراء.

منة فضالي

واعتمدت فضالي على تسريحة شعر منسدلة بشكل ناعم مع لمسات خفيفة من المكياج الذي أبرز جمال عينيها وملامح وجهها بشكل طبيعي وأنيق، أما الاكسسوارات، فاكتفت بقطع بسيطة ولامعة زادت من فخامة الإطلالة دون مبالغة.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي سريعاً مع صور منة من الحفل، حيث انهالت عليها التعليقات التي تشيد بجمالها وأناقتها، مؤكدين أنها باتت من النجمات اللاتي يملكن بصمة خاصة على السجادة الحمراء في أي مناسبة تظهر بها.

منة فضالي

يُذكر أن حفل International Fashion Award 2025 شهد مشاركة واسعة من أبرز مصممي الأزياء ودور الموضة العالمية، وحرص عدد كبير من النجوم والنجمات على استعراض أحدث صيحات الموضة خلال الفعالية، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مبهر يعكس تنوع وجمال تصاميم هذا العام.