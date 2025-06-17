قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليون و250 ألف جنيه.. الأهلي يعاقب تريزيجيه بخصم 5% من عقده السنوي
البنتاجون يعلن نشر "قدرات عسكرية إضافية" في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل
الحرس الإيراني: انطلاق الموجة التاسعة من الهجمات ضد إسرائيل حتى مطلع الفجر
الحبس سنة عقوبة إدارة مركز لتعليم قيادة السيارات دون ترخيص
اليوم.. استكمال محاكمة عصابة الاستيلاء على أموال المواطنين بالإكراه في القاهرة
دبلوماسي إيراني سابق: الحرب بين طهران وتل أبيب بلغت أقصى درجات التصعيد
أمير هشام يكشف سبب عدم انتقال عادل بولبينة إلى الزمالك
هجوم إيراني صاروخي جديد على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة
أنا راقصة محترفة.. نور دياب تعلن عن تفاصيل جديدة في حياتها
عراقجي: جادون دبلوماسياً ولم نغادر طاولة المفاوضات لكنّ تركيزنا الآن على مواجهة العدوان
أفضل أوقات الاستغفار في القرآن.. ردده بهذه الصيغة لزيادة الرزق والبركة
ترامب يحذّر: "إيران لن تفوز" والتهدئة الفورية أفضل خيار قبل فوات الأوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025: حافظ على تنظيمك

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

طبيعتك الحذرة تساعدك على اتخاذ خيارات ذكية دون توتر. يُقدّر الناس اهتمامك بالتفاصيل، قد يبدو التقدم بطيئًا، لكنه حقيقي. 

توقعات برج العذراء عاطفيا 

كلمة طيبة، أو رسالة تأمل، أو حتى قضاء وقت هادئ معًا كفيل بتقوية علاقتكما، إذا كنت عازبًا، فقد يصادفك شخص لطيف ولطيف. ثق بحدسك، ولكن خذ وقتك أيضًا. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

تناول طعام بسيط وطازج سيساعدك في الحفاظ على توازن طاقتك، قد لا تشعر بكامل طاقتك، لكنك متماسك وسليم. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

 قد تلاحظ تواصلًا أفضل مع زملاء العمل، فهم يُقدّرون اهتمامك وأفكارك، حافظ على تنظيمك والتزم بقائمتك، إذا أتيحت لك مهمة جديدة، فتعامل معها بثقة. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

قد لا تكون عوائد استثماراتك السابقة كما توقعت، مما قد يُعيق خططك اليوم، ابتعد عن سوق الأسهم اليوم، ولا تُشارك في اليانصيب الإلكتروني، فقد لا يحالفك الحظ اليوم. مع ذلك، قد تشتري أجهزة إلكترونية في النصف الثاني من اليوم.

برج العذراء حظك اليوم توقعات الابراج برج العذراء اليوم برج العذراء عاطفياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

الذهب

تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

محافظ القاهرة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

شاهد..الأسطورة ليونيل ميسي يحمل شعار النادي الأهلي

ميسي يقلب السوشيال ميديا بصورة عن الأهلي.. إيه الموضوع

أرشيفية

لماذا تهاجم إيران إسرائيل ليلاً فقط؟.. تقرير عبري يكشف السبب

رسميًا.. رسوم السحب من الـATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير

رسميًا.. رسوم السحب من الـATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير

ترشيحاتنا

خدام وشباب ايبارشية ميسساجا

سيمبوزيوم عن نيقية لخدام وشباب إيبارشية مسيساجا

سفير مصر لدى برلين السفير الدكتور محمد البدري

سفير مصر ببرلين يبحث مع رئيس وزراء ولاية ساكسوني انهالت تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين

الأنبا باخوميوس

تجليس نيافة الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري.. صور

بالصور

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

نشرة المرآة والمنوعات| منة فضالي تشعل السوشيال بفستان جرئ .. إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية .. مشروب يرطب الجسم ويرفع معدل الحرق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع؟

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة.. تعزز الذاكرة والتركيز في موسم الامتحانات

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة

فيديو

والد ضحية بولاق الدكرور

صاحبه ضيعه.. والد جامع الكانزات بالجيزة: ضحكوا عليا وقالولي خـبطته عربية| فيديو

الحجاب والوسط الفني

أزمة الوسط الفني مع الحجاب؟.. عبير الشرقاوي تحكي تجربتها بكل صراحة

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد