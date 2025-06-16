قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعة الأهلي في مونديال الأندية بعد تعادل بالميراس وبورتو.. صدارة حمراء
تصعيد سيبراني غير مسبوق ضد إسرائيل.. تفاصيل
قوات الحرس الثوري الإيراني تسقط 3 طائرات إسرائيلية
اتحاد الكرة يتفق مع رابطة الأندية على عدم تكرار أزمة زيزو في الموسم الجديد
بسبب إيران.. جيش الاحتلال يقلص قواته في غزة
تعادل سلبي بين بالميراس وبورتو في افتتاح مشوارهما بمونديال الأندية
إيران.. ضبط مصنع لتجميع مسيرات إسرائيلية في طهران
رسميا الأن.. أسعار صرف الدولار في البنوك
سعر ومواصفات شيفروليه تاهو 2025 في الإمارات.. مساحة عائلية وتصميم رياضي
سورة تفتح خلايا المخ لكل من يقرأها بفضل بركتها
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
وكيل عمرو السولية عن اللعب للزمالك: كل الأمور متاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الإثنين 16 يونيو 2025: خطة لتسديد الديون

العقرب
العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 16 يونيو 2025

ثق بحدسك لتوجيه قراراتك وتوطيد علاقاتك. بمشاركة أفكارك بصراحة، ستبني علاقات أقوى وتعزز ثقتك بنفسك. خصص لحظات للتأمل قبل اتخاذ أي إجراء، لضمان توازن طاقتك. ركّز على التواصل الواضح لتجنب سوء الفهم. 

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 تجنب المبالغة في الضغط؛ امنح شريكك مساحة للرد في وقته. إن تبادل المجاملات الصادقة والاستماع باهتمام سيعززان الألفة والاحترام المتبادل اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يحتاج مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى توخي الحذر الشديد. تجنب الوجبات السريعة ونمط الحياة الخامل. قد تعاني النساء من مشاكل في أمراض النساء، بينما قد يشكو كبار السن من آلام في المفاصل

برج العقرب مهنيا

انتبه لكيفية تواصلك تحت الضغط - فالحفاظ على الهدوء والوضوح يضمن استقبال أفكارك بشكل إيجابي. بالمثابرة والتنظيم، ستُحرز تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق أهدافك طويلة المدى.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

إذا كنت تفكر في الاستثمار، فابحث جيدًا قبل الالتزام به - ثق بمصادر موثوقة وحدسك. تجنب الشراء المتسرع، حتى لو كنت واثقًا. بدلًا من ذلك، وجّه أي أموال فائضة إلى خطة ادخار طارئة أو خطة لتسديد الديون. 

برج العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج برج العقرب وحظك اليوم العقرب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

مجلس الوزراء

مصر تستعد لـ"الأيام الصعبة".. الحكومة تعلن خطط الطوارئ لمواجهة تصعيد إيران وإسرائيل

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

الايجار القديم

رفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

السيارة

مشي عكس.. قرار من النيابة بشأن سائق ميكروباص بالشرقية

ارشيفية

لمروره بأزمة نفسية.. شاب ينهي حياته بإحدى قرى الدقهلية

شماريخ.. أرشيفية

احتفال زفة بالشماريخ يشعل حريق في سيارة وورشة بالمطرية

بالصور

كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته

كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

عادات يومية غير متوقعة قد تقودك للإصابة بالسرطان .. احذرها

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان

شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن.. دراسة تكشف

فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

أسرار الجانب الخفي للشمس

كشف أسرار الجانب الخفي من الشمس

افخاي ادرعي

عينيه فضحته .. علامات الارتباك تظهر على أفيخاي أدرعي .. ماذا حدث؟

باسكال مشعلاني

حابين التريند .. باسكال مشعلاني تكشف حقيقة منشورها المثير للجدل| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد