قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات مجربة تنفع المسلم
جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل
انسوا إن ميسي في الملعب.. تفاصيل جلسة ريبيرو ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
وكيل الأزهر يشكّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب الثانوية علمي من امتحان الفيزياء
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل| صواريخ تشعل حيفا.. ورد إسرائيلي يستهدف طهران
يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 15 يونيو 2025: أخبار سارة

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 15 يونيو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 15 يونيو 2025

 كن رومانسيًا واحرص على قضاء المزيد من الوقت مع حبيبك. اقبل أدوارًا جديدة في العمل تُبشر بنمو مهني. استغل ثروتك لمستقبل أفضل اليوم، ستكون صحتك في صفك أيضًا.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

قد ترى بعض النساء مشاكل في العلاقة عن بُعد، ويمكنك حلها بالنقاش الصريح، قد ترى الحبيب متأثرًا بصديق أو قريب،  اليوم مناسب لاتخاذ قرار بشأن الزواج، ويمكنك استشارة الوالدين في الأمر نفسه. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

ابدأ يومك بممارسة الرياضة، اليوم مناسب للالتحاق بصالة ألعاب رياضية أو ممارسة اليوجا. يُفضّل دائمًا الأشخاص ذوي الأجواء الإيجابية للحفاظ على صحتك النفسية. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

  ستنجح اليوم أيضًا في مقابلات عمل، بينما سيطلب بعض العملاء تعديلات على مشروع يتطلب قضاء ساعات إضافية في العمل. سيتلقى الطلاب الذين يسعون للالتحاق بجامعات أجنبية أخبارًا سارة اليوم.. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

 يساعدك الحفاظ على المرونة ووضوح الأهداف المالية على بناء الثقة وتحقيق طموحاتك المستقبلية

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء عاطفياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

سيارة الشيخ مظهر شاهين

الشيخ مظهر شاهين يتعرض لحادث بسيارته.. صور

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية تسير بهدوء وانتظام

امتحانات جامعة الأزهر

طلاب جامعة الأزهر: أسئلة الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد