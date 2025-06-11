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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هيبعد عنك فورًا لو عملتهم.. تصرفات تجعل أصحاب برج الجوزاء ينفرون منك

برج الجوزاء
برج الجوزاء
أسماء عبد الحفيظ

مواليد برج الجوزاء معروفون بشخصياتهم الساحرة، يتميزون بذكاء شديد فى كفاة المجالات وبالأخص أنهم يتميزون بذكاء إجتماعي، بحبهم للحياة، وروحهم المرحة المتجددة، لكن رغم مرونتهم في التعامل مع الآخرين، إلا أن هناك بعض التصرفات التي لا يتحملها أصحاب هذا البرج، وقد تدفعهم للابتعاد عنك فجأة وبدون مقدمات او سابق إنذار.

تصرفات تجعل أصحاب برج الجوزاء ينفرون منك

لو عندك صديق أو شريك من برج الجوزاء، انتبه لهذه التصرفات حتى لا تخسره، بحسب ما نشره موقع "Horoscope"

هيبعد عنك فورًا لو عملتهم.. تصرفات تجعل أصحاب برج الجوزاء ينفرون منك

 الغيرة والشك المبالغ فيه

الجوزاء بطبيعته اجتماعي ويحب التعارف والمجاملات، لكنه لا يتحمل أبدًا أن يُحاسب على كل حركة أو نظرة، كثرة الأسئلة، الشك، ومحاولات السيطرة على حريته تجعله ينفر سريعًا، فأصحاب برج الجوزاء يعشقون الحرية ويقولون نحن أشخاص تخاف على حريتها حقا.

إذا كان فى حياتك شخص من مواليد برج الجوزاء اترك له مساحة من الثقة، وستجده أوفى مما تتخيل.

 الروتين والملل

الجوزاء يعشق التجديد والتنوع، إذا أصبحت علاقتك به روتينية مملة تخلو من المفاجآت والنشاطات الجديدة، سيبدأ بالابتعاد تدريجيًا دون حتى أن تشعر.

إذا كان فى حياتك شخص من مواليد الجوزاء خطط لنشاطات جديدة وموضوعات مثيرة للنقاش لتحافظ على اهتمامه.

الضغط العاطفي والدراما المستمرة

برج الجوزاء لا يحب التوترات والدراما العاطفية المتكررة، البكاء المستمر، اللوم، أو إشعاره بالذنب بشكل دائم يدفعه للنفور لأنه يبحث عن شريك خفيف الروح ومتوازن نفسيًا.

خفف من حدة الانفعال، وكن شريك إيجابي.

هيبعد عنك فورًا لو عملتهم.. تصرفات تجعل أصحاب برج الجوزاء ينفرون منك

الغموض والكتمان

بالرغم من أن مولود برج الجوزاء يبدو أحيانا غير واضح، لكنه لا يحب التعامل مع أشخاص يكتمون عنه المعلومات أو يخفون عنه الحقائق، الوضوح والصدق يجذبانه بينما الغموض يجعله يفقد الثقة بسرعة.

صارحه وكن واضحًا دائمًا.

 التشاؤم والطاقة السلبية

الجوزاء من الأبراج المحبة للحياة المتفائلة، كثرة التذمر والنظرة السوداوية للأمور تجعله يشعر بأنه محاصر بطاقة سلبية فيبتعد ليحمي نفسه.

انشر الطاقة الإيجابية وستجده دائم الحضور بجانبك.

فرض القيود عليه

لا تحاول أن تتحكم في اختياراته، أصدقائه، أو هواياته، برج الجوزاء يعشق حريته ولا يتحمل القيود. أي محاولة لتقييد حريته ستجعله يبحث عن طريق للهروب.

اعطه الحرية، وراقب حبه يكبر كل يوم.

هيبعد عنك فورًا لو عملتهم.. تصرفات تجعل أصحاب برج الجوزاء ينفرون منك

 تجاهل عقله واهتماماته الفكرية

الجوزاء عقلاني بطبعه، يحب النقاش، وتبادل الأفكار والمعلومات، إذا وجد شريكًا لا يهتم بمستوى الحوار أو يتجاهل اهتماماته الفكرية، سيشعر بالفراغ العاطفي والعقلي ويبتعد.

كن شريكًا في فكره قبل قلبه.

التعامل مع برج الجوزاء يحتاج لفن وذكاء ومرونة، لكنه بالمقابل يعطيك علاقة مميزة مليئة بالحيوية والمرح إذا فهمت مفاتيحه النفسية. احرص على تجنب هذه التصرفات السبع، وستجد في برج الجوزاء صديق وشريك وحبيب من الطراز الأول.

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