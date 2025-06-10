بشرة أكثر حيوية.. 6 أكلات تعزز الكولاجين وتُعيد لجسمك النضارة

هل بدأت تلاحظين خطوطًا دقيقة أو ترهلاً في البشرة؟ هل تعرفين أن الكولاجين هو السر الطبيعي وراء التمتع بشباب دائم.

6 أكلات تعزز الكولاجين وتُعيد لجسمك النضارة

6 أكلات تعزز الكولاجين وتُعيد لجسمك النضارة

فى إطار هذا قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الكولاجين له مشاكل أبرزها أنه يبدأ بالتناقص بعد سن 25. لكن لحسن الحظ، هناك أطعمة طبيعية غنية بعناصر تُحفز إنتاج الكولاجين في الجسم، لتمنحك بشرة مشدودة وناعمة.

6 أكلات تعزز الكولاجين وتُعيد لجسمك النضارة

1. مرق العظام

أغنى مصدر طبيعي بالكولاجين الحيواني. كوب واحد يوميًا يدعم مرونة الجلد ويقوي المفاصل.

2. الأسماك الدهنية السلمون - الماكريل

غنية بالأوميغا 3 التي تحمي الكولاجين الموجود وتحافظ على ترطيب البشرة.

3. البيض الصفار خصوصًا

يحتوي على أحماض أمينية تعزز إنتاج الكولاجين، إضافة للكبريت والزنك.

4. الفلفل الأحمر

مصدر قوي لفيتامين C الضروري في تصنيع الكولاجين داخل الجسم.

6 أكلات تعزز الكولاجين وتُعيد لجسمك النضارة

5. التوت بأنواعه توت بري، توت أزرق

مضاد أكسدة قوي يُحارب تلف الجلد ويُبطئ علامات التقدم بالعمر.

6. المكسرات النيئة اللوز - الجوز

غنية بالبروتين والزنك وفيتامين E، وجميعها عناصر تدعم نضارة البشرة.

نصيحة :

احرصي على شرب الماء بكميات كافية، وابتعدي عن السكر الزائد لأنه من أكبر أعداء الكولاجين.