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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الوجه الأخر لمكملات الكولاجين.. هذا ما يقوله الطب

الكولاجين
الكولاجين

الكولاجين بروتين يُنتجه جسمك طبيعيًا، ويُشكل حوالي ثلث إجمالي البروتين في جسمك، وهو ضروري لصحة المفاصل، كما يُحافظ على مرونة البشرة لتقليل التجاعيد، لهذا السبب، تُعتبر مكملات الكولاجين شائعة.

كما تُزعم هذه المكملات أنها تُضفي على البشرة مظهرًا أكثر شبابًا، ولكن هل يُثبت العلم هذه الادعاءات؟

لا يوجد دليل على أن الكولاجين يعالج أمراضًا جلدية مثل الأكزيما أو التهاب الجلد التأتبي، كما لا يوجد دليل على أن مكملات الكولاجين تُوقف أو تُعالج حب الشباب، كما لا توجد دراسات تُشير إلى أنه يُساعد في إنقاص الوزن

اكلات الكولاجين

هل كريمات الكولاجين فعالة؟

قد لا تكون كريمات البشرة التي تحتوي على الكولاجين الصناعي طريقة فعّالة لتعزيز هذا البروتين في جسمك، فهي تُشكّل حاجزًا واقيًا على بشرتك وتُوقف فقدان الماء، لكنها لا تزيد من كميته فيها، من الأفضل حماية بشرتك من الشمس، خاصةً في المراحل المبكرة من العمر عندما تكون البشرة أكثر حساسية

كولاجين

هل تحتاج إلى مكملات الكولاجين؟

إذا اتبعت نظامًا غذائيًا متوازنًا، فمن المرجح أن ينتج جسمك ما يكفي من الكولاجين لتلبية احتياجاتك، معظم الدراسات حول مكملات الكولاجين كانت محدودة، نحتاج إلى المزيد من الدراسات الموسعة لفهم آثارها على الصحة. 

المصدر webmd

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