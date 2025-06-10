بعد 12 ساعة فقط من الإقلاع عن التدخين.. تغيرات مذهلة في الجسم تبدأ فورًا

يبدأ الجسم في التعافي بشكل ملحوظ بعد مرور 12 ساعة فقط من التوقف عن التدخين، حيث تحدث تغييرات فسيولوجية مهمة تعزز الصحة العامة وتقلل من خطر الأمراض القلبية والتنفسية.

تأثير الٱقلاع عن التدخين بعد 12 ساعة

ووفقًا للتقارير، فإن أول هذه التغيرات تتمثل في انخفاض مستويات أول أكسيد الكربون في الدم، وهو الغاز السام الذي يتسبب في تقليل قدرة الدم على حمل الأوكسجين.

وبمجرد التوقف عن التدخين، يبدأ الجسم بطرد هذا الغاز الضار، لتعود مستويات الأوكسجين في الدم إلى طبيعتها خلال نصف يوم فقط، وفقا لما نشر في موقع دولية مثل WebMD وHealthline الطبي.

تأثير الٱقلاع عن التدخين بعد 12 ساعة

وأوضح الأطباء، أن هذا التحسن السريع في مستويات الأوكسجين ينعكس على أداء القلب والأوعية الدموية، إذ تبدأ الأوعية الدموية في الاسترخاء، ويقل الضغط على عضلة القلب، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأكد الخبراء أن هذه التغيرات المبكرة تعكس قدرة الجسم على التعافي بشكل سريع عند الابتعاد عن المواد السامة في السجائر، كما تمثل حافزًا قويًا لكل من يفكر بالإقلاع عن التدخين، حيث تبدأ الفوائد الصحية في الظهور بعد ساعات فقط من اتخاذ القرار.

تأثير الٱقلاع عن التدخين بعد 12 ساعة

ويُذكر أن فوائد الإقلاع تستمر في الازدياد مع مرور الوقت، وتشمل تحسن وظائف الرئة، انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، وتعزيز المناعة والصحة النفسية.