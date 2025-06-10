هل يجب غسل التونة بالماء قبل تناولها؟.. بحسب نوعها

تُعد التونة واحدة من أشهر المأكولات البحرية التي تحظى بشعبية واسعة حول العالم، ليس فقط لطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، بل لما تحتويه من عناصر غذائية هامة تجعل منها خيارًا صحيًا مثاليًا.

هل يجب غسل التونة قبل تناولها ؟



وتعتبر التونة غنية بالبروتين عالي الجودة، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين D والحديد والبوتاسيوم.

وإدراج التونة ضمن النظام الغذائي بشكل منتظم قد يسهم في تعزيز صحة القلب، دعم وظائف الدماغ، وتحسين عملية الأيض، ما يجعلها وجبة مثالية لمَن يسعون لحياة أكثر نشاطًا وتوازنًا.

تُعد التونة من الأطعمة السريعة والمفضلة لدى الكثيرين، لكن السؤال الذي يتكرر دائمًا هو: هل يجب غسل التونة قبل الأكل؟

والإجابة تختلف بحسب نوع التونة وطريقة تعبئتها، وفقًا لما أورده موقع Bold Sky الهندي.

هل يجب غسل التونة قبل تناولها؟

أولًا: التونة المعلبة (في الماء أو الزيت)

لا حاجة لغسل التونة المعلبة قبل تناولها مباشرة من العلبة.

تصفيتها فقط تكفي:

في حالة التونة المعلبة بالزيت، تصفيتها تساعد في تقليل كمية الدهون.

أما إذا كانت محفوظة في ماء مملح، فتصفيتها تقلل نسبة الصوديوم.



يمكن لمن يفضل تقليل الملوحة أكثر أن يقوم بـشطفها سريعًا بالماء، ولكن هذا ليس ضروريًا.

هل يجب غسل التونة قبل تناولها؟

ثانيًا: التونة الطازجة أو المجمدة

في هذه الحالة، يجب غسل التونة جيدًا بالماء البارد قبل الطهي.

الغسل يساعد على إزالة أي بقايا أو شوائب من الأسطح.

بعد الغسل، يُنصح بتجفيف التونة بمنشفة ورقية قبل تتبيلها أو طهيها.

وفي النهاية التونة المعلبة لا تحتاج لغسل، فقط صفيها جيدًا. أما بالنسبة للتونة الطازجة أو المجمدة يجب غسلها قبل الاستخدام.