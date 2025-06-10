أفضل 5 تمارين لتقوية عضلة القلب.. لصحة تدوم ووزن متوازن

يسعي الأغلبية عن الحصول على قلب صحي خالى من أمراض القلب، مثل الضغط والكوليسترول والسكري، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يمكنك أن تعرفي أن قلبك هو محرك حياتك، وتقويته لا تحتاج لمعدات معقدة أو وقت طويل في الصالات الرياضية، يمكنك من خلال 5 تمارين يومية تُنشّط عضلة القلب وتحرق الدهون، نقدم لك من خلال السطور التالية الأتي:

5 تمارين لتقوية عضلة القلب

5 تمارين لتقوية عضلة القلب

كشفت الدكتورة أمل محمد أخصائي القلب والأوعية الدموية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، عن أفضل 5 تمارين لتقوية عضلة القلب تشمل ما يلي:

1. المشي السريع

يعتبر المشي السريع من أسهل التمارين وأكثرها فاعلية، المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا بسرعة معتدلة يحسن الدورة الدموية، ويخفض خطر أمراض القلب بنسبة تصل إلى 30%.

5 تمارين لتقوية عضلة القلب

2. الرقص أو الزومبا

الرقص ليس فقط للترفيه، بل تمرين ممتاز ينصح به الكثير من أطباء القلب والعظام، وذلك لأنه يساعد فى تحريك عضلة القلب، ويزيد من معدل حرق السعرات، جربي 20 دقيقة زومبا أو رقص حر، وستشعرين بالفرق على الفور.

3. الجري أو الهرولة

الجري يُنشط عضلة القلب ويحسن التنفس ويقوي عضلات الساقين. ابدئي بتمارين الجري البطيء من 10 دقائق يوميًا، وزيدي الوقت تدريجيًا.

4. تمرين القفز بالحبل

يُعتبر تمريناً فعالاً وسريع النتائج. 10 دقائق قفز بالحبل تعادل 30 دقيقة من الجري. كما أنه يساعد في شد الجسم بالكامل.

5 تمارين لتقوية عضلة القلب

5. صعود الدرج أو التمارين المتقطعة

صعود السلالم أو تطبيق نظام دقائق تمارين سريعة بفواصل قصيرة يعمل على تقوية القلب وتعزيز التحمل البدني.

نصيحة

يمكن أن تبدئي بتمرين خفيف مع الحرص على استشارة الطبيب إذا كنتِ تعانين من أمراض مزمنة، كما يمكنك الحرص بشكل داىم على تناول كمية مناسبة من الماء أثناء التمارين وعلى مدار اليوم.