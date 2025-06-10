سيراميكا كليوباترا يفتح باب اختبارات الكرة النسائية بالتجمع الخامس

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ، عن بدء اختبارات فريق الكرة النسائية استعدادا للموسم الرياضي 2024-2025، في إطار التزامه بتطوير كرة القدم النسائية ، وفقا لمتطلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

تفاصيل الاختبارات:

- الموعد: السبت 21 يونيو، الساعة 5 مساءً.

- المكان: ملعب مدرسة زوسر بالتجمع الخامس، بجوار كمبوند النخيل وأكاديمية الشرطة.

- مدة الاختبارات: 3 أيام متتالية، لضمان تقييم شامل لجميع المتقدمات.

شروط المشاركة:

- التسجيل المسبق: عبر تطبيق واتساب على الرقم 01153104702.

- المشاركة: مجانية ومفتوحة أمام جميع المواهب النسائية.

تأتي هذه الخطوة لفريق سيراميكا كليوباترا ، في ظل تنامي الاهتمام بكرة القدم النسائية في مصر، خاصة بعد مشاركة أندية كبرى مثل الأهلي والزمالك بفرق نسائية، مما يعكس التزام الأندية بتعزيز دور المرأة في الرياضة وتوفير فرص حقيقية للمواهب الشابة.