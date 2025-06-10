جوارديولا عن غزة: قوة العالم تكمن في عدم الصمت

منحت جامعة مانشستر درجة الدكتوراه الفخرية للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تكريماً لما قدمه من مساهمات بارزة داخل الملعب وخارجه منذ توليه قيادة الفريق عام 2016.

وخلال الحفل، ألقى جوارديولا كلمة مؤثرة عبّر فيها عن حزنه العميق تجاه معاناة الأبرياء حول العالم، مسلطًا الضوء على ما يحدث في غزة، حيث قال: “ما يحدث في غزة مؤلم للغاية، آلاف الضحايا الأبرياء، أطفال يُقتلون، وعائلات تُشرّد، والناس يتفرجون بصمت”.

وأضاف: "عندما بدأ الحصار على غزة، كنت أُشاهد العديد من الصور ومقاطع الفيديو في حالة رعب، بينما يقول البعض إننا نعيش بعيداً.. فماذا يمكن أن نفعل؟".

وأوضح أن رسالته لا تتعلق بالأيديولوجيا بل "بحب الحياة والإنسانية"، مؤكدًا: "البعض يظن أن ما يحدث لا يعنينا، لكني أقول لهم: ربما تكون الضحية القادمة أنت أو طفلك".

واستشهد جوارديولا بقصة رمزية لطائر صغير حاول إخماد حريق في غابة باستخدام قطرات ماء رغم سخرية الآخرين، قائلاً: "أفعل دوري"، في إشارة إلى إيمانه بأن “كل مساهمة مهما كانت صغيرة لها قيمة”.

وختم كلمته برسالة قوية: "قوة العالم تكمن في عدم الصمت وامتلاك المبادئ في مواجهة الظلم والعنف".