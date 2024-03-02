جوارديولا: الحصول على راحة قبل لقاء مانشستر يونايتد بمثابة حلم

يعتبر المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أن الحصول على فترة راحة تمتد لأربعة أيام قبل مباراة "ديربي" مانشستر هو حلم يتحقق في هذه المرحلة من الموسم.

جوارديولا أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أهمية هذه الفترة وقال: "لدينا من الثلاثاء إلى الأحد، فترة كافية جدًا، هذا حلم جميل، سنتعافى بشكل جيد".

وأضاف قائلاً: "التحدي يكمن في الفترة بين السبت والثلاثاء، خاصة عند السفر، فتكون فترة التعافي قصيرة، ولكن كان اللاعبون استثنائيين أمام لوتون".

وأوضح غوارديولا أن مانشستر سيتي، الذي فاز بالثلاثية الموسم الماضي، يتصارع في ثلاث بطولات، مؤكدًا أن هذا الوقت من العام، رغم كثرة المباريات، هو الأكثر متعة.