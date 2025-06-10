موعد نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

يستضيف ستاد السلام مباراة نهائي بطولة كأس عاصمة مصر “الرابطة المصرية” بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

ويواجه سيراميكا كليوباترا منافسه البنك الأهلي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً في نهائي كأس عاصمة مصر.

ويسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز والحفاظ على لقبه المفضل والذي سبق وحقق آخر نسختين منه.

فيما يحاول البنك الأهلي تتويج موسمه المميز ببطولة جديدة بعدما قدم أداءً مميزا في بطولة الدوري وحقق المركز الرابع.

وتأهل سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على الإسماعيلي، بينما أقصى البنك الأهلي منافسه البترولي إنبي.