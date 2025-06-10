القاتل الصامت| 6 إجراءات تحميك من ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، سبب رئيس للوفاة المبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم، يُعدّ ارتفاع ضغط الدم، القاتل الصامت، عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية وأمراض القلب والكلى وغيرها من الأمراض الخطيرة.

ومن جانبها كشف وزارة الصحة والسكان ، المواطنين بتجنب

الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، عن طريق عدد من الخطوات والإجراءات الهامة والتي تتمثل في التالي :-

قلل تناول الملح .

تناول الفواكه والخضروات.

تجنب الدهون المشبعة والمتحولة.

امتنع عن التدخين .

تجنب شرب الكحول.

مارس النشاط البدني المنتظم

الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي .

طعمة تساعد على خفض ضغط الدم



الموز

يُعد الموز مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم ضغط الدم. يوضح الدكتور سيثي أن البوتاسيوم يساعد الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد، وهو عامل رئيسي في ارتفاع ضغط الدم، يمكنك إضافة الموز إلى العصائر أو تناوله كوجبة خفيفة، وهذه طريقة سهلة لإدراج هذا العنصر الغذائي في نظامك الغذائي اليومي.

الشوكولاتة الداكنة

قد ينقذك تناولك للشوكولاتة الداكنة من أمراض خطيرة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم. فالشوكولاتة الداكنة غنية بالمغنيسيوم والفلافانول، ويمكنها خفض ضغط الدم عن طريق تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يُرخي الأوعية الدموية، وقد أشارت دراسة تحليلية أجريت عام ٢٠١٠ إلى أن منتجات الكاكاو الغنية بالفلافانول، مثل الشوكولاتة الداكنة، تُخفض ضغط الدم بشكل طفيف لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم. لذا، احرص على اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على ٧٠٪ على الأقل من الكاكاو، وتناولها باعتدال.



البنجر

البنجر مفيدٌ للصحة العامة، وهو مفيدٌ بشكلٍ خاص لخفض ضغط الدم، إذ يُحوِّل الجسم محتواه العالي من النترات العضوية إلى أكسيد النيتريك، الذي يُوسِّع الأوعية الدموية ويُحسِّن تدفق الدم، يُمكنك إضافة الشمندر إلى السلطات أو العصائر أو السموذي، كما يُمكن استخدام الشمندر المحمص أو مسحوق الشمندر كخيارٍ فعّال لمن يرغب في تعزيز نكهته.

الرمان

الرمان غني بمضادات الأكسدة، وخاصةً البوليفينولات، التي ثبت أنها تخفض ضغط الدم عن طريق خفض مستويات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، وهو منظم رئيسي لضغط الدم. وقد وجدت دراسة أجريت عام ٢٠١٧ أن عصير الرمان يمكن أن يخفض ضغط الدم على المدى القصير والطويل. وجاء في الدراسة: "تصاحب هذه التأثيرات تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة لتصلب الشرايين، مما يُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية. وقد أُبلغ عن تأثيرات عصير الرمان الخافضة لضغط الدم، حيث يؤثر على كل من الضغط الانقباضي والانبساطي".



الزنجبيل

الزنجبيل، وهو عنصر أساسي في العديد من المأكولات، يعمل كحاجز طبيعي لقنوات الكالسيوم، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما يُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم، يُمكنك إضافة الزنجبيل الطازج أو المطحون إلى الشاي أو الأطعمة المقلية أو العصائر للاستمتاع بنكهته وفوائده الصحية للقلب. مع أن الزنجبيل آمن بشكل عام، إلا أنه من المهم تناوله باعتدال، لأن الإفراط في تناوله قد يُسبب اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص