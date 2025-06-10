10 خطوات سهلة لخسارة الوزن الزائد سريعا بعد عيد الأضحي بدون حرمان.. صور

بعد أيام العيد التي تمتاز بالعزائم الدسمة والحلويات الغنية، والفرحة، حيث يبدأ الأغلبية فى الشعور بالذنب من الإكثار فى تناول هذه الوجبات كما يبدأ الكثير منا في الشعور بالذنب تجاه إكتساب الكثير من الوزن الزائد.

ومع انتهاء عيد الأضحى، تبدأ رحلة البحث عن حلول فعالة للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة بطريقة صحية دون حرمان قاسٍ أو أنظمة غذائية معقدة.

10 خطوات مدروسة وسهلة التنفيذ دون الحاجة إلى أنظمة قاسية أو حرمان مفرط

نستعرض لكم من خلال اللاسطور التالية خطة سهلة ومجربة من 10 خطوات بسيطة تساعدك على استعادة رشاقتك، وتحفيز جسمك لحرق الدهون، والعودة إلى نمط حياة صحي ومتوازن كشفت عنها خبيرة التغذية سكينة جمال.

10 خطوات مدروسة وسهلة التنفيذ دون الحاجة إلى أنظمة قاسية أو حرمان مفرط

بعد عيد الأضحى 10 خطوات مدروسة وسهلة التنفيذ دون الحاجة إلى أنظمة قاسية أو حرمان مفرط

1. حددي هدفًا واقعيًا

لا تتوقعي فقدان 10 كيلو في أسبوع.

ابدئي بهدف أسبوعي صغير (نصف إلى 1 كجم).

2. توقفي عن بقايا اللحوم

تجنبي اللحوم المحمرة والمقلية والمليئة بالدهون بعد العيد.

استبدليها بالبروتينات الخفيفة مثل: صدر الدجاج، السمك، البيض، والعدس.

10 خطوات مدروسة وسهلة التنفيذ دون الحاجة إلى أنظمة قاسية أو حرمان مفرط

3. اشربي الماء بكثرة

من 2 إلى 3 لتر يوميًا.

الماء يساعد على حرق الدهون ويمنع احتباس السوائل.

4. قولي لا للسكر الأبيض

استبدلي السكر بالعسل الطبيعي أو ستيفيا.

توقفي عن الحلويات الشرقية والغربية بعد العيد مباشرة.

5. مارسي رياضة المشي 30 دقيقة يوميًا

المشي أسرع وسيلة لحرق دهون البطن.

يمكن المشي في البيت باستخدام فيديوهات على يوتيوب.

10 خطوات مدروسة وسهلة التنفيذ دون الحاجة إلى أنظمة قاسية أو حرمان مفرط

6. تناولي خضروات في كل وجبة

الشوربة + سلطة خضراء = وجبة مشبعة قليلة السعرات.

تملأ المعدة وتشعرك بالشبع سريعًا.

7. تناولي 3 وجبات + 2 سناك صحي

لا تهملي وجبة الإفطار.

بين الوجبات: تفاحة، خيار، حفنة مكسرات نيئة، زبادي لايت.

8. نامي جيدًا

النوم 7-8 ساعات يقلل هرمون الجوع (جريلين) ويزيد حرق الدهون.

تجنبي السهر والسكريات ليلًا.

9. تخلصي من الملح الزائد

قللي من الأطعمة المالحة مخللات، جبن رومي، الشيبسي.

الملح الزائد يحبس السوائل في الجسم ويبطئ النزول.

10. كوني صبورة وثابتي

الوزن لا ينزل يوميًا راقبي النتائج كل أسبوع.

سجلي تقدمك واحتفلي بالنتائج الصغيرة.

نصيحة إضافية:

ابدئي التغيير النفسي أولاً، لا تعودي لنمط الأكل العشوائي وقت الحزن أو الفراغ، الجوع أحيانًا يكون نفسيًا، وليس جسديًا.