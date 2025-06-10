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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لية الخروف فيها إيه.. مميزات لم تخطر ببالك ولكن احترس من هذه الأضرار

لية الخروف
لية الخروف
اسماء محمد

تعد لية الخروف من الأطعمة التى تمتلك سمعة سيئة من الناحية الصحية بسبب محتواها العالى من الدهون ولكن مالا يعرفه كثيرون أن تناولها بكميات معتدلة يحمى من مشاكل خطيرة ولا يضر إلا فى حالات قليلة.
 

ووفقا لما أورده موقع gardeninfo نكشف لكم أهم فوائد لية الخروف للجسم وأبرز أضرارها .


فوائد لية الخروف للجسم

 

فوائد لية الخروف عديدة عند تناولها بكميات معتدلة حيث تعمل على التعافي السريع من المرض و علاج الضعف وتمنح الجسم أكبر  قدر  ممكن من القوة والطاقة.

فوائد لية الخروف للنساء


لحم لية الخروف مفيد للنساء في جميع الأعمار واستخدام هذه الدهون يُحسّن مستويات الهرمونات، ويُحسّن تركيبها، ويُقلل من خطر الإصابة بالعقم ويُحسّن هذا المنتج من أعراض انقطاع الطمث، ويُطيل العمر ويُحافظ على شباب المرأة.

تمنع أمراض الشيخوخة

تُبطئ دهون لية الخروف شيخوخة الجسم وتطور تصلب الشرايين، وتُحسّن وظائف القلب والدماغ.

تكوين الجنين 

قد أثبت العلماء ضرورة تناول الدهون أثناء الحمل، أثناء تكوين أعضاء الجنين، ففي نهاية المطاف، تحتوي دهون لية الخروف على المواد اللازمة لنمو الجنين.

الجنين


فوائد لية الخروف للرجال


من المعروف من خلال الكيمياء الحيوية أن الدهون الحيوانية (الكوليسترول) ضرورية لتركيب الهرمونات المهمة في جسم الإنسان فالرجال الذين يتناولون دهون لية الخروف لا يعانون أبدًا من ضعف الوظيفة الجنسية أو العجز الجنسي.

هذا المنتج مفيد كغذاء في الشتاء، إذ يُوفر الطاقة ويُستخدم في تنظيم درجة حرارة الجسم وإنتاج الحرارة. 

يحمى من أضرار التدخين 

دهن الذيل السمين يقي من التسمم الكحولي و مفيد للمدخنين إذ يزيل القطران والمواد الضارة الأخرى من الرئتين بشكل جيد.


فوائد لية الخروف للأطفال

من المفيد إعطاء دهون لية الخروف السميكة للأطفال الصغار، ففي النهاية يستهلك جسم الطفل الدهون لبناء الخلايا، أي لنموه وتطوره ويجب تذكر أن نقص الدهون يؤثر سلبًا على النمو العقلي للأطفال، إذ يتشتت انتباه الطفل، وتتدهور ذاكرته، وتتعطل عملية الحفظ، ويتراجع أداؤه الأكاديمي.

فوائد لية الخروف فى الطب التقليدي 


 تُستخدم مراهم لية الخروف المذابة لعلاج التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي الحاد وآلام المفاصل ويحتوي هذا المنتج على فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية مفيدة، بالإضافة إلى مواد مضادة للالتهابات ويُؤكل نيئًا عند الحاجة إلى إزالة المخاط الراكد في الرئتين بسرعة وهو أداة ممتازة للوقاية من مرض السل وعلاجه ولكن لاينبغي فعل هذا بدون استشارة الطبيب فى العصر الحالى.

فوائد لية الخروف للسرطان وضمور العضلات

أُجريت مؤخرًا دراسات عديدة على دهون الذيل الدهني. وقد وُجد أنها تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة وتُحيّد نشاط الجذور الحرة. وهي علاج ممتاز للشيخوخة المبكرة، والطفرات الخلوية، وتطور السرطان ويصف الأطباء العلاج بدهون لية الخروف للإرهاق والضمور العضلي.

السرطان


 

فوائد لية الخروف للجهاز الهضمى


لهذا المنتج تأثير مفيد على الجهاز الغذائي حيث أن قطعة من الدهون تحمي المعدة من فائض العصارة المعدية، وتقضي على الإمساك، وتُعيد حركة الأمعاء إلى طبيعتها كما تُحسّن الدهون وظائف الجهاز الهضمي، وتمنع الإصابة بالقرحة والتهاب المعدة.


أضرار لية الخروف 


لا يُنصح بتناول لية الخروف للأشخاص الذين يعانون من السمنة ويعيشون نمط حياة غير نشط .

الابتعاد عن تناول لية الخروف في حالات أمراض الكبد والبنكرياس والمرارة والقلب و الجلطات.

تنبيه : حتى الأشخاص الأصحاء تمامًا، لا يمكنهم تناول لية الخروف إلا بكميات صغيرة.

فهذا المنتج عالي السعرات الحرارية ليس خطيرًا على الإطلاق خاصة لالأشخاص النشطاء ويجب تقليل استهلاك الدهون إلى الحد الأدنى الصحي (100 جرام يوميًا).

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