بـ لية الخروف.. علاج سحرى لـ خشونة الركبة وأمراض المفاصل خلال أيام

يعاني الكثير من أمراض المفاصل وخصوصا خشونة الركبة ويبحث هؤلاء المرضى عن علاج ألم الركبتين.



وقدم المعالج الطب البديل مجدي الجندي طريقة لعلاج خشونة الركبة خلال عيد الأضحى باستخدام اللية الموجودة فى الخروف.



وقال : نأتي بليه الغنم ونذوبها على النار ونضع فيها انبوبة مرهم العظام الخاص بك ثم نحضر كمية كافية من زيت حبة البركة النقى، ويتم خلط هذه الكونات بشكل جيد حتى تصير مثل الدهان او المرهم ويتم استعماله مرة واحدة يوميًا قبل النوم لمدة شهر كامل ويتم دهان الركبة المصابة به بكمية مناسبة وذلك بعد غسلها بالماء الدافىء وتنشيفها جيدًا وبعد ذلك يتم تغطية الركبة ولفها جيدًا بقطعة قماش من الصوف أو ما شابه ذلك.



وأشار إلى أن هذه الخلطة تعمل على اعادة وجود سائل الركبة اللزج مرة أخرى.



وتابع: يمكن أن نأتي بلية غنم ونذوبها على النار ونأخذ منها كاس مع مقدار كاسه من زيت الزيتون وكاسه من ماء الورد وتدهن به الركبة.