بعد وفاة لاعب سموحة تأثرًا بالمرض.. ما لا تعرفه عن أنواع وأعراض سرطان الدم

خيم الحزن على الوسط الرياضي المصري، عقب إعلان وفاة لاعب سموحة لكرة السلة الشاب، أدهم صالح، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مؤلم مع سرطان الدم، ليعيد هذا الخبر المأساوي تسليط الضوء على هذا المرض الخطير الذي لا يفرق بين صغير وكبير، وبين رياضي وغيره، فقد أصبح مرض العصر.

فى هذا الإطار نسلط الضوء على هذا المرض، ما هو سرطان الدم؟ وما أنواعه؟ وكيف يمكن اكتشافه مبكرًا؟بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هو سرطان الدم (اللوكيميا)؟

سرطان الدم هو نوع من السرطان يصيب الخلايا المنتجة للدم في نخاع العظام، ويؤثر عادة على خلايا الدم البيضاء المسئولة عن الدفاع عن الجسم.

في حالات الإصابة، تنتج هذه الخلايا بشكل غير طبيعي وتفقد قدرتها على أداء وظائفها، ما يضعف الجهاز المناعي ويسبب مضاعفات صحية خطيرة.

أنواع سرطان الدم

انواع السرطان

ينقسم سرطان الدم إلى أربعة أنواع رئيسية، تختلف في سرعة تطورها ونوع الخلايا المصابة:

سرطان الدم الليمفاوي الحاد

أكثر شيوعًا بين الأطفال.

يتطور بسرعة كبيرة ويحتاج إلى علاج فوري.

سرطان الدم النقوي الحاد

يصيب الكبار والصغار، ويتميز بتطور سريع.

يصعب أحيانًا اكتشافه مبكرًا بسبب تشابه الأعراض مع أمراض أخرى.

سرطان الدم الليمفاوي المزمن

يتطور ببطء وعادةً ما يصيب كبار السن.

قد لا تظهر أعراض في البداية.

سرطان الدم النقوي المزمن

نوع بطيء النمو، يصيب غالبًا الأشخاص فوق 40 عامًا.

يمكن السيطرة عليه لفترات طويلة بالعلاج المناسب.

أعراض سرطان الدم

أدهم صالح

رغم أن الأعراض قد تختلف بين نوع وآخر، فإن هناك علامات تحذيرية تستدعي القلق، مثل: