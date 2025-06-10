بعد الفتة واللحمة.. نظام غذائي يعالج ارتفاع الكوليسترول

يتسبب ارتفاع الكوليسترول الضار في معاناة الإنسان من مشاكل صحية عديدة مثل أمراض القلب والشرايين ومشاكل النظر.

ووفقا لما جاء على موقع كلية الطب بجامعة هارفارد نعرض لكم اهم الاطعمة التي لها مفعول في علاج ارتفاع الكوليسترول الضار.

الشوفان

من الخطوات الأولى السهلة لخفض مستوى الكوليسترول تناول طبق من دقيق الشوفان أو حبوب الشوفان الباردة .





الشعير والحبوب الكاملة الأخرى

مثل الشوفان ونخالة الشوفان، يمكن للشعير والحبوب الكاملة الأخرى أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لا سيما بفضل الألياف القابلة للذوبان التي تحتويها.

الفاصوليا

الفاصوليا غنيةٌ بالألياف القابلة للذوبان، كما أنها تستغرق وقتًا طويلاً في هضمها، مما يعني شعورًا بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة وهذا أحد أسباب كون الفاصوليا غذاءً مفيدًا لمن يسعون لإنقاص وزنهم فمع تنوع خياراتها و من الفاصوليا البحرية والكلى إلى العدس والحمص واللوبيا وغيرها وتعدد طرق تحضيرها، تُعد الفاصوليا غذاءً متعدد الاستخدامات.

الباذنجان والبامية

الباذنجان والبامية منخفضا السعرات الحرارية، وهما مصدران جيدان للألياف القابلة للذوبان.

المكسرات

تُظهر الدراسات أن تناول اللوز والجوز والفول السوداني وغيرها من المكسرات مفيد للقلب وتناول ٦٠ جراما من المكسرات يوميًا يُخفّض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة ٥٪ تقريبًا وتحتوي المكسرات على عناصر غذائية إضافية تحمي القلب بطرق أخرى.

الزيوت النباتية

استخدام الزيوت النباتية السائلة، مثل زيت الكانولا ودوار الشمس والقرطم وغيرها، بدلاً من الزبدة أو السمن النباتي عند الطهي أو على المائدة، يُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار.

انواع محددة من الفواكه

يساعد التفاح، العنب، الفراولة، والحمضيات في علاج ارتفاع الكوليسترول حيث أن هذه الفواكه غنية بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يُخفّض مستوى الكوليسترول الضار.

الأطعمة المدعمة بالستيرولات والستانولات

تُعيق الستيرولات والستانولات المستخرجة من النباتات امتصاص الجسم للكوليسترول من الطعام وتُضيفها الشركات إلى أطعمة متنوعة، بدءًا من السمن النباتي وألواح الجرانولا وصولًا إلى عصير البرتقال والشوكولاتة.

كما أنها متوفرة كمكملات غذائية ويُمكن أن يُخفّض تناول غرامين من الستيرولات أو الستانولات النباتية يوميًا مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) بنحو ١٠٪.

فول الصويا

كان يُروَّج سابقًا لتناول فول الصويا والأطعمة المصنوعة منه، مثل التوفو وحليب الصويا، كوسيلة فعّالة لخفض الكوليسترول وتُظهر التحليلات أن التأثير أقل، إذ يُمكن أن يُخفِّض تناول ٢٥ جرامًا من بروتين الصويا يوميًا (١٠ أونصات من التوفو أو كوبين ونصف من حليب الصويا) مستوى الكوليسترول الضار بنسبة ٥٪ إلى ٦٪.

الأسماك الدهنية

تناول السمك مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا يُخفّض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بطريقتين: استبدال اللحوم الغنية بالدهون المشبعة التي تُعزز الكوليسترول الضار، وتوفير أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تُخفّض الكوليسترول الضار وتُخفّض أحماض أوميجا 3 الدهون الثلاثية في الدم، كما تحمي القلب من خلال المساعدة في منع حدوث اضطرابات نظم القلب.

مكملات الألياف

تُعدّ المكملات الغذائية أقل الطرق جاذبيةً للحصول على الألياف القابلة للذوبان و تُوفّر ملعقتان صغيرتان يوميًا من السيليوم، الموجود في ميتاموسيل وغيره من الملينات المُكمّلة للأمعاء، حوالي ٤ غرامات من الألياف القابلة للذوبان.