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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الإثنين 16 يونيو 2025: خطط لنزهة قصيرة

القوس
القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.


 

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس
 

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 16 يونيو 2025


وازن بين العفوية والتحضير لتحقيق أقصى استفادة من كل لحظة. بالانفتاح والتواصل، ستُعزز علاقاتك وتكتشف موارد تدعم أهدافك. دع روحك المُغامرة تُرشدك نحو نمو إيجابي.

توقعات برج القوس في الحب 

قد ينجذب القوس العازب إلى شخص يُشاركه حب المغامرة والتعلم اقترح نشاطًا ممتعًا أو خطط لنزهة قصيرة تُناسب اهتماماتكما المشتركة. المجاملات الصادقة والفضول الحقيقي لمعرفة أفكار شريكك سيُعمّق الروابط، طاقة اليوم تُشجّعك على خوض مغامرات خفيفة في الحب.


برج القوس وحظك اليوم صحيا

عليك توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، وخاصةً أثناء تقطيع الخضراوات، قد يُصاب بعض الأطفال بجروح أثناء اللعب، لكن هذه الجروح ليست خطيرة. على النساء الحوامل توخي الحذر أثناء مشاركتهن في الرياضات الخطرة.. 


برج القوس وحظك اليوم في العمل 

 سيلتقي رجال الأعمال بشركاء جدد قد يكونون أيضًا حريصين على ضخ الأموال للتوسعات المستقبلية.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

جلسة عصف ذهني قصيرة قد تُفضي إلى حلول مُلهمة. تذكر أن تُدعم أفكارك بخطط واضحة للحفاظ على مصداقيتك. حافظ على تنظيمك من خلال تحديد الأولويات والمواعيد النهائية.

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