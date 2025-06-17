تفاصيل حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بقصر النيل

قررت جهات التحقيق بالمختصة بالقاهرة، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من الشقة محل عملها بمنطقة قصر النيل.



تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من الشقة محل عملها.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادها تم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيئ النية (صاحب محل مصوغات ذهبية – مقيم بمحافظة الجيزة).

جاء ذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.