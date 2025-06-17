قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025
غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر
هل ممارسة الألعاب الإلكترونية حرام ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-6-2025
ماراثون الثانوية العامة 2025 | تفتيش الطلاب بمداخل اللجان قبل بدء الامتحان
بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات
وكالة فارس: الدفاعات الجوية دمرت مسيّرة صغيرة قرب منشأة نطنز النووية
موعد فتح وغلق المحلات والمولات خلال شهور الصيف
هجوم روسي عنيف يستهدف العاصمة كييف ويسفر عن حرائق ضخمة
حريق في 3 ناقلات نفط بمياه بحر عمان قبل اقترابها من مضيق هرمز
مجموعة السبع تؤكد دعمها لأمن إسرائيل وتدعو لخفض التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سميرة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومابيروحش السوق

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

سميرة سيدة ثلاثينية وقفت أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة تطلب الخلع من زوجها بسبب الخلافات بينهم، ورفضه شراء خضروات وفواكه لها من السوق أثناء العودة من عمله، حيث نشبت بينهم مشاجرات عديدة داخل المنزل بسبب عدم شراء مستلزمات المنزل التي طالما كان يؤكد لها بأنه دورها، وحينما طلبت منه الانفصال بسبب المشاكل رفض فقامت باللجوء إلى محكمة الأسرة.

سميرة تطلب الخلع من زوجها

سردت سميرة قصتها مع زوجها قائلة أنها تزوجت قبل عامين فقط وبمجرد مرور 4 أشهر على الزواج بدأت المشكلات بسبب رفضه شراء مستلزمات المنزل وهو عائد من العمل، حيث كانت تطلب منه شراء بعض الفاكهة والخضروات، أو شراء جبن وفينو أثناء عودته من القهوة بعد المكوث مع أصدقائه إلا أنه كان يرفض دائما مما ينتج عنه مشاجرة بينهما.

قالت سميرة عن قصتها مع زوجها «قبل 3 سنوات تقدم حسين للزواج من سعاد وحينها وافقت أسرتها وتمت خطبتهم وتم الاتفاق حينها على الزواج بعد مرور عام واحد فقط وبالفعل انهت سميرة تجهيزات شقتها خلال العام وأقامت حفل زفاف وتزوجت وفي البداية لم يكن هناك بينها وبين زوجها مشكلات لمدة 4 أشهر في بداية الزواج حيث كان يذهب إلى عمله ويعود للمنزل ثم يخرج في المساء للقاء أصدقائه على المقهى».

تابعت سميرة في قصتها «بعد 4 شهور من الجواز كنت بطلب منه يشتري خضار وفاكهة أو حاجات وهو راجع من الشغل أو وهو راجع من القهوة بالليل بس كان بيرفض ويقولي اشتري انتي أو اطلبي دليفري والقصة دي عملت بيني وبينه مشاكل كتير طول سنتين جواز وفي النهاية روحت بيت أسرتي وطلبت الطلاق ولما رفض رفعت عليه قضية خلع في محكمة الأسرة».

محكمة الأسرة مصر الجديدة الخلع سميرة اخبار المحاكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

الطلاب

132 طالبًا.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

نداء عاجل من الحكومة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

تخفيف الأحمال؟.. نداء عاجل من الحكومة بشأن الكهرباء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة

فاضل ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة

سحب مضيئة

سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

ترشيحاتنا

دعاء بأسماء الله الحسنى

دعاء بأسماء الله الحسنى .. لقضاء الحاجة وزيادة الرزق

الدكتور هاني تمام

د. هاني تمام: الانتماء للوطن فريضة وهذه علامات تقوى القلوب

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: الإسلام يرعى مصالح الناس وحسن الظن بالله عبادة

بالصور

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

نشرة المرآة والمنوعات| منة فضالي تشعل السوشيال بفستان جرئ .. إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية .. مشروب يرطب الجسم ويرفع معدل الحرق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

والد ضحية بولاق الدكرور

صاحبه ضيعه.. والد جامع الكانزات بالجيزة: ضحكوا عليا وقالولي خـبطته عربية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد