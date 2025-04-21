بسبب تربية كلب.. شاب يدهس جاره عمدا بسيارته في حلوان| صور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات دهس شاب لـ جاره بمدينة حلوان جنوب القاهرة.

لغز دهس شاب لـ جاره في حلوان

تبين من تحريات أجهزة المباحث في القاهرة أن المتهم نشبت بينه وبين المجني عليه خلافات بسبب تربية كلب وقام على أثرها المتهم بانتظاره في الشارع ثم دهسه بالسيارة.

أشارت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى أن المتهم قام بالاعتداء على جاره مستخدما سيارة كان يقودها مما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة، على خلفية خلافات بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن وقوع حادث مروري في منطقة حلوان ومصاب وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام شخص بآخر بالسيارة وأن الحادث جنائي حيث شرحت التحريات التي أجرتها فرق المباحث أن المتهم تعمد دهس جاره بالسيارة بسبب خلافات بينهما.