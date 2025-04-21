قبل كارتة حلوان .. إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي

أصيب نحو 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي باتجاه حلوان قبل الكارتة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب ميكروباص على الصحراوي باتجاه حلوان

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا تضمن وقوع حادث مروري على طريق الكريمات قبل كارتة حلوان في القادم من الصف باتجاه القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق باتجاه كارتة حلوان.

نتج عن الحادث إصابة 12 شخصا وتهشم الميكروباص وتم رفع حطام الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.