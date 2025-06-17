إصابة 12 مراقبا بالثانوية العامة إثر تصادم سيارتهم فى كتلة رمال بأسيوط

أصيب 12 مراقبا ومراقبة بالثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة تقلهم فى كتلة رمال اثناء أنحرافها على طريق الغنايم بأسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة بكتلة رمال أثناء انحرافها على طريق الغنايم بأسيوط.

وانتقل على الفور ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم تصادم سيارة بكتلة رمال أثناء أنحرافها بالطريق على طريق الغنايم بأسيوط، مما أسفر عن إصابة 12 مراقب من الثانوية العامة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.