مكون من 12 طابقا .. تشكيل لجنة لفحص عقار مائل بمدينة أسيوط

أكدت مصادر بمحافظة أسيوط أن المحافظة اتخذت إجراءات لتأمين المارة بمنطقة وسط البلد بشارع سيتي الأول المتفرع من شارع يسرى راغب بحي غرب مدينة أسيوط، نظرا لوجود عقار مائل مكون من 12 طابقا غير مأهول بالسكان.

تفقد العقار المائل

وأوضحت المصادر أنه فور تلقى شكاوي من أهالي المنطقة بالعقار المائل تم توجيه حملة مكبرة برئاسة الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط وممدوح جبر رئيس حي غرب وتم تفقد العقار المائل وتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة بدراسة الحلول الممكنة المقرر اتخاذها تجاه العقار، مع الحفاظ على حياة السكان والمارة.

واشارت المصادر إلي انه تجرى اعمال حفر لعمل تدعيمات للعقار المائل فضلا عن أن اصحاب العقار تقدموا بطلب تصالح في مخالفات البناء بحي غرب مدينة أسيوط ولم يتم البت في الطلب .