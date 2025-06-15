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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مكون من 12 طابقا .. تشكيل لجنة لفحص عقار مائل بمدينة أسيوط

عقار مكون من 12 طابق مائل بأسيوط
عقار مكون من 12 طابق مائل بأسيوط
إيهاب عمر

أكدت مصادر بمحافظة أسيوط  أن المحافظة اتخذت إجراءات لتأمين المارة بمنطقة وسط البلد بشارع سيتي الأول المتفرع من شارع يسرى راغب بحي غرب مدينة أسيوط، نظرا لوجود عقار مائل مكون من 12 طابقا غير مأهول بالسكان.

 تفقد العقار المائل

وأوضحت المصادر أنه فور تلقى شكاوي من أهالي المنطقة بالعقار المائل تم توجيه حملة مكبرة برئاسة الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط وممدوح جبر رئيس حي غرب وتم تفقد العقار المائل وتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة بدراسة  الحلول الممكنة المقرر اتخاذها تجاه العقار، مع الحفاظ على حياة السكان والمارة.

واشارت المصادر إلي انه تجرى اعمال حفر لعمل تدعيمات للعقار المائل فضلا عن أن اصحاب العقار تقدموا بطلب تصالح في مخالفات البناء بحي غرب مدينة أسيوط ولم يتم البت في الطلب  .

عقار مائل أسيوط شارع سيتي حي غرب مدينة أسيوط محافظ أسيوط لجنة المنشآت الآيله للسقوط مخالفات البناء اصحاب العقار

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