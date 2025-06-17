سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم

شهدت شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، حالة من السيولة المرورية وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لمتابعة الحالة الميدانية وتنظيم حركة السير.

وتنوعت حركة المرور داخل القاهرة، حيث سجلت سيولة نسبية على بعض المحاور الحيوية مثل الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري 6 أكتوبر، بينما ظهرت كثافات متوسطة خلال ساعات الذروة في مناطق مثل رمسيس، عبد المنعم رياض، والتحرير، مع وجود تباطؤ جزئي على كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى وسط البلد.

وفي محافظة الجيزة، سادت حالة من الانسياب المروري في مناطق 6 أكتوبر، المحور المركزي، وشارع فيصل، بينما سجل شارع الهرم كثافات محدودة خاصة عند مواقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مترو الأنفاق قرب منطقة المريوطية. كما شهدت مناطق مثل مدكور، والطالبية، والعريش حركة مرورية مرنة نسبيًا.