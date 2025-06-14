لحماية الطلاب.. النيابة الإدارية تتلقى شكاوى الامتحانات عبر هذه الوسائل

تتلقى النيابة الإدارية الشكاوى المتعلقة بمخالفات سير الامتحانات، أو ما من شأنه التأثير على انتظامها أو الإخلال بالانضباط الواجب توافره داخل اللجان، من خلال وسائل التواصل التالية:

الخط الساخن: ١٦١١٧ - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

البريد الإلكتروني: [email protected]

WhatsApp : ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨

الرسائل التفاعلية القصيرة: ١٤١١

قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: ١٤١١

تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

كما تتلقى النيابة الإدارية الشكاوى المتعلقة بأي تجاوزات تمس كرامة الطالبات والطلاب أو انتهاكات تخالف القواعد المنظمة لضوابط إجراءات تفتيش الطلبة والطالبات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp" الخاص بالوحدة على الرقم: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤.

وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، تتقدم النيابة الإدارية بخالص التمنيات بالنجاح والتوفيق للطالبات والطلاب المتقدمين للامتحانات.



وإيمانًا من النيابة الإدارية بدورها الدستوري والقانوني، وحرصها الدائم على صون وحماية حقوق طلبة المدارس، وضمان إجراء الامتحانات في بيئة آمنة ومنضبطة تكفل تكافؤ الفرص.