أخبار التوك شو.. استقرار أسعار العملات والذهب.. واجتماع هام لمدبولي مع نظيره الصيربي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17-6-2025.. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 -6 -2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.66 جنيه للبيع و50.56 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.53 جنيه للبيع، و58.41 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.74 جنيه للبيع، و68.59 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.50 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 165.61 جنيه للبيع، و165.23 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة، ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 17-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى4200 جنيهاً للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4900 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5600 جنيهاً للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39200 جنيهاً.

السبيط بـ520 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم في الأسواق بعد عيد الأضحى



قدم برنامح صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، تقرير فيديو لمعرفة أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء بعد عيد الأضحى المبارك.

وقالت ندى باهي، مراسلة القناة، إن الأسعار تختلف من منطقة لأخري، وأن اليوم نتعرف على أسعار السمك في جسر السويس.

وكشف أحد تجار السمك البلطي بـ280 والسبيط بـ520، وأن السبيط يكون فرش، ويتم تقطيعه على حسب احتاج المواطنين، وأن سعر سمك الثعابين 550 جنيها، وسعر سمك موسى يظهر في المواسم فقط.

وتابع أن سعر سمكة المكرونة البلدي بـ 120 جنيه، والبوري بـ 160 جنيه، وأن سمك الماكريل بـ 220 جنيه.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-6 2025.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر :

العظمى و الصغرى

القاهرة 34 22

بورسعيد 30 23

مطروح 27 20

شلاتين 35 26

الإسكندرية 28 20

حلايب 32 25

أسوان 39 26

وفي بعض الدول العربية

مكة المكرمة 42 30

المدينة المنورة 44 29

الدوحة 44 22

بيروت 28 24

الرباط 30 20

القدس 29 17

الخرطوم 42 29

بعد اغتيال رئيس الأركان الإيراني الجديد.. انفجارات تهز تل أبيب



أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن اغتيال رئيس الأركان الإيراني الجديد، اللواء علي شادماني، في غارة جوية استهدفت موقعًا عسكريًا في شمال غرب إيران.

إيران ترد بإطلاق صواريخ على تل أبيب

في رد فعل سريع، أطلقت إيران رشقات من الصواريخ الباليستية باتجاه تل أبيب، مما أسفر عن سماع دوي انفجارات في المدينة وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

القبة الحديدية تواجه تحديات في التصدي للهجوم

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن القبة الحديدية، منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، فشلت في اعتراض بعض الصواريخ الإيرانية، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية في بعض المناطق.

إعلام أمريكي: ترامب يريد نهاية حقيقية للملف النووي الإيراني



أفادت قناة إكسترا نيوز نقلًا عن مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر عن رغبته في الوصول إلى "نهاية حقيقية" لما وصفه بالمشكلة النووية الإيرانية، معتبرًا أن الحلول المؤقتة لم تعد مجدية.

توقعات بتصعيد إسرائيلي متواصل

وأكد الإعلام الأمريكي أن ترامب لا يتوقع أي تراجع من الجانب الإسرائيلي، قائلاً إن "الإسرائيليين لن يخففوا من هجماتهم على إيران في الوقت القريب"، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري بين الطرفين.

التصريحات تأتي في ظل تصعيد غير مسبوق

تصريحات ترامب تتزامن مع موجة من الغارات والردود المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وسط مخاوف دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة النطاق.

سلطنة عمان: نكثف جهودنا لاحتواء التصعيد الإيراني الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن سلطنة عُمان أعلنت تكثيف جهودها السياسية والدبلوماسية لاحتواء الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، مؤكدة سعيها لتجنيب المنطقة خطر الانفجار العسكري.

مجلس التعاون يدين الاعتداءات الإسرائيلية

صرّحت سلطنة عُمان بأن مجلس التعاون الخليجي أدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، واعتبرها "خرقًا صارخًا للسيادة الوطنية والقوانين الدولية"، داعيًا إلى تهدئة فورية واستئناف المفاوضات.

دعوات للضغط السياسي والقانوني على إسرائيل

وأكدت السلطنة ضرورة تعزيز الضغط الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا، والدفع نحو مسارات تفاوضية شاملة تُعيد الاستقرار وتمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

جيش الاحتلال: إيران أطلقت اليوم 20 صاروخا واعترضنا معظمها



عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي قال إن “إيران لا تزال قادرة على استهداف الجبهة الداخلية، وتجهزنا مطولا للحرب مع إيران، ولن نسمح لها بالحصول على سلاح نووي”.



وأوضح أن “إيران أطلقت اليوم 20 صاروخا واعترضنا معظمها، وهاجمنا مستودعات ومنصات صواريخ أرض أرض في إيران”.

وشنت إيران هجوما على الاحتلال في مناطق عدة، وهو ما جعل الإسعاف الإسرائيلي يؤكد إصابة 5 في الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

كما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” بالاشتباه في وجود عالقين في أحد مواقع سقوط الصواريخ.

كيف تمكنت إيران من كشف ثغرات القبة الحديدية.. تفاصيل



تحدث أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية، عن الصواريخ الإيرانية وكيف تمكنت إيران من كشف ثغرات القبة الحديدية، قائلا: الحرب خلال الأيام الماضية كشفت ضعف منظومة الحماية والقبة الحديدية التي أنفق عليها المليارات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن إسرائيل سقطت بجدارة بعد التجربة الحقيقة للقبة الحديدية، حيث كشفت إيران الثغرة بسهولة.

واسترسل: إيران كثفت عدد الصواريخ الموجهة في نفس النقط على القبة الحديدية، مما جعلها غير قادرة على التعامل مع كافة الصواريخ في وقت واحد وفي نفس اللحظة.

ولفت إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل خلال الأيام الماضية وصل إلى 350 صاروخا ولكن سقط منها على الأراضي المحتلة 35 أو 40 صاروخا فقط، بما يوازن 10% من الإجمالي.

العاهل الأردني: الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة تنذر بتصعيد خطير

في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أهمية العمل من أجل السلام العالمي، محذراً من أن "الإنسانية وقيمنا الأخلاقية تتأثر بشكل مقلق مع هذا الانحدار".

الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة تنذر بتصعيد خطير قد يتجاوز الحدود

وأضاف العاهل الأردني أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة لا تمثل فقط تهديداً مباشراً للمنطقة، بل تنذر بتصعيد خطير قد يتجاوز الحدود، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والعمل العاجل لوقف التدهور واستعادة الاستقرار.

مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متانة العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين تمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.

مدبولي يبحث مع رئيس مجموعة فنادق عالمية التوسع في الغرف الفندقية لتلبية النمو السياحي مصطفى مدبولي يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة مدبولي يتابع مع الوزارات المعنية تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر

اتفاقية التجارة الحرة تمهد لمزيد من التعاون الثنائي بين القاهرة وبلغراد

وأوضح مدبولي، خلال لقاء مع الجانب الصربي، في مؤتمر صحفي أن القاهرة تتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة، لا سيما مع قرب انعقاد مؤتمر رجال الأعمال المصري–الصربي، والذي من المتوقع أن يشكل منصة قوية لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: ناقشت مع رئيس وزراء صربيا ما يحدث في الشرق الأوسط، من صراعات قد تجر المنطقة إلى خراب ودمار كبير.

وأضاف مدبولي ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الصيربي: حريصون كل الحرص على استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، في عضوية المنظمات والمحافل الدولية.

واسترسل رئيس الوزراء: صربيا شكرت مصر لدعمها في ترشيح خالد العناني كمدير عام لمنظمة اليونسكو.

وأكد أن تلك الزيارة تمثل نقطة مهمة وانطلاقه جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، متابعا: نقدر الموقف الصيربي الداعم للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

رئيس وزراء صربيا: مصر دولة صديقة ولدينا تعاون تاريخي يمتد لعشرات السنين



أكد رئيس وزراء جمهورية صربيا جورو ماتسوت أن مصر تُعد دولة صديقة تربطها علاقات تاريخية وثيقة مع بلاده، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لعشرات السنين، وقد أثمر عن شراكات مثمرة في مجالات متعددة.

مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بدء جلسة مباحثات موسعة بين رئيسى وزراء مصر وصربيا مصطفى مدبولي يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة

شكر لمصر على حفاوة الاستقبال

أعرب ماتسوت خلال مؤتمر صحفي عن شكره وتقديره للقيادة المصرية على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بمستوى التنسيق المشترك والحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.



