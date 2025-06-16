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أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

حالة البحرين الأبيض والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 22
العاصمة الإدارية 34 21
6 أكتوبر 35 22
بنها 34 22 
دمنهور 33 21 
وادي النطرون 35 23
كفر الشيخ 34 21
المنصورة 35 22 
الزقازيق 35 22 
شبين الكوم 33 21 
طنطا 33 21 
دمياط 30 22 
بورسعيد 30 23 
الإسماعيلية 36 20 
السويس 36 21 
العريش 31 21 
رفح 30 22 
رأس سدر 34 23 
نخل 33 16 
كاترين 32 12 
الطور 31 24 
طابا 33 22 
شرم الشيخ 40 28 
الإسكندرية 27 20 
العلمين 27 19 
مطروح 26 20 
السلوم 27 20 
سيوة 34 18 
رأس غارب 36 26 
الغردقة 35 27 
سفاجا 36 27 
مرسى علم 36 28 
شلاتين 37 26 
حلايب 33 25 
أبو رماد 36 24 
رأس حدربة 33 25 
الفيوم 34 22 
بني سويف 34 22 
المنيا 35 21 
أسيوط 35 20 
سوهاج 37 25 
قنا 40 27 
الأقصر 39 25 
أسوان 40 25 
الوادي الجديد 39 25 
أبو سمبل 39 23

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية طقس حار القاهرة الكبرى درجات الحرارة المتوقعة بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم طقس اليوم شديد الحرارة

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