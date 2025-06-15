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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط يناقش خطط التطوير المستقبلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس اجتماعًا لمجلس الإدارة، ناقش خلاله آليات تطوير أداء المركز وتعزيز أنشطته البحثية والعلمية في المرحلة المقبلة.

جاء الاجتماع برئاسة  الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، وبحضور الدكتور حاتم العبد، مدير المركز وبمشاركة كوكبة من أعضاء مجلس الإدارة، وهم معالي السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وسعادة السفير عزت سعد، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، والأستاذة الدكتورة حنان متولي، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة هيام وهبة، الأستاذ بكلية التجارة بجامعة عين شمس.

افتتحت د. غادة فاروق، الاجتماع مرحبة بأعضاء المجلس وبضيفي الجامعة معالي الوزير محمد العرابي، وسعادة السفير عزت سعد، معربة عن سعادتها لتشريف سيادتهما الجامعة والاستفادة من الخبرات التراكمية لهما في مجال عمل المركز.

من جانبه أعرب الدكتور حاتم العبد، عن سعادته بالتعاون مع القامات أعضاء مجلس الإدارة الكرام، مثنيًا على جهودهم في إنجاح رسالة المركز واضطلاعه بمهامه المنوط بها.

وناقش المجلس الحسابات الختامية المالية للمركز  خلال الاجتماع  وتم اعتمادها،  كما تم استعراض أبرز إنجازات المركز خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطة شاملة لتوسيع وتطوير الأنشطة البحثية والعلمية بما يتماشى مع المتغيرات الأكاديمية والإقليمية.

كما ناقش الاجتماع سبل تفعيل البروتوكولات القائمة مع الجهات ذات الصلة، وتوسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحث آليات تطوير المنصة الإلكترونية للمركز، وتحديث إجراءات النشر والتحكيم بالمجلة العلمية الصادرة عنه، بما يتناسب مع المعايير الأكاديمية العالمية.

وفي ختام الاجتماع، عرضت الدكتورة غادة فاروق مقترحًا لاعتماد المركز من الجهات المتخصصة والمعنية بنشاط الدراسات الشرق أوسطية، تأكيدًا لدوره كمركز بحثي رائد في  هذا المجال في المنطقة.

مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية جامعة عين شمس الشرق الأوسط نائب رئيس جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس

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