حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد في سيناء وجنوب الصعيد

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الإثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبي سيناء وجنوبي الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون معتدل إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

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حالة البحر الأحمر

بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الادارية 34 21

6 أكتوبر 35 22

بنها 34 22

دمنهور 33 21

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 21

المنصورة 35 22

الزقازيق 35 22

شبين الكوم 33 21

طنطا 33 21

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 36 20

السويس 36 21

العريش 31 21

رفح 30 22

رأس سدر 34 23

نخل 33 16

كاترين 32 12

الطور 31 24

طابا 33 22

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 27 20

العلمين 27 19

مطروح 26 20

السلوم 27 20

سيوة 34 18

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 27

سفاجا 36 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 37 26

حلايب 33 25

أبو رماد 36 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 35 21

أسيوط 35 20

سوهاج 37 25

قنا 40 27

الأقصر 39 25

أسوان 40 25

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 39 23

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 32

المدينة 46 29

الرياض 46 31

المنامة 40 33

أبو ظبي 39 29

الدوحة 43 33

الكويت 51 35

دمشق 36 17

بيروت 28 24

عمان 30 17

القدس 29 17

غزة 27 23

بغداد 43 27

مسقط 38 31

صنعاء 32 15

الخرطوم 44 30

طرابلس 30 22

تونس 37 22

الجزائر 27 21

الرباط 33 21

نواكشوط 34 20

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 24 10

إسطنبول 26 18

إسلام آباد 37 28

نيودلهى 37 29

جاكرتا 33 24

بكين 29 18

كوالالمبور 32 24

طوكيو 31 22

أثينا 30 20

روما 34 20

باريس 26 16

مدريد 35 21

برلين 24 13

لندن 27 16

مونتريال 25 17

موسكو 24 12

نيويورك 23 16

واشنطن 23 19

أديس أبابا 23 13