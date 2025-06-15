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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

تستمر الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة الملحوظ خلال الفترة الماضية حتى هذا الأسبوع، وذلك بعد الموجة الحارة الساحنة التي سيطرت على الأجواء منذ أيام.

حالة الطقس اليوم

ويشهد طقس اليوم الأحد 15 يونيو 2025، طقس حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى هناك أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة اليوم الأحد إلى 36 درجة مئوية . 

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طقس اليوم الاحد

انخفاض درجات الحرارة

كما أعلنت الأرصاد الجوية في بيان رسمي أن البلاد ستشهد اليوم الأحد 15 يونيو 2025، انخفاضًا مفاجئًا في درجات الحرارة على عدة مناطق، أبرزها القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، وسط أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية.

نشاط للرياح 

وأضافت الأرصاد، أن البلاد ستشهد أيضًا نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من جنوب الصعيد، جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة، ما يستدعي توخي الحذر من قبل المواطنين.

شبورة مائية

خرائط الطقس تشير إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، تمتد ما بين الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وقد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء، ومدن القناة.

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حالة الطقس اليوم 

درجات الحرارة اليوم الأحد


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 37 22

6 أكتوبر 37 22

بنها 35 23

دمنهور 34 21

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 22

المنصورة 35 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 35 22

دمياط 30 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 22

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 35 22

نخل 34 16

كاترين 32 12

الطور 34 24

طابا 34 23

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 28 20

العلمين 28 19

مطروح 28 20

السلوم 28 21

سيوة 35 21

رأس غارب 37 26

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 27

حلايب 34 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 34 25

الفيوم 36 23

بني سويف 37 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 40 25

قنا 40 24

الأقصر 41 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 40 27

أبو سمبل 42 26
 

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