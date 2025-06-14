الأرصاد: احذروا الطقس اليوم شديد الحرارة وأمواج البحر الأحمر مضطربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس اليوم، يظل شديد الحرارة نهارا على أغلب الانحاء، يكون حار على السواحل الشمالية للبلاد أيضا.

الطقس اليوم في مصر

خلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، فيما شهد الصباح الباكر أيضا نشاط شبورة مائية صباحا حتى الثامنة، كانت كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، حول الطقس اليوم، يشهد اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تتراوح ما بين 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم في مصر

عن حالة البحرين، يكون المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متران إلا ربع إلى متران ونصف المتر.

عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 29 درجة

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27 درجة