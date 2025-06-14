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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على حالة الطقس في أسوان .. اليوم

طقس أسوان
طقس أسوان
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء ، طقسا مستقرا ومشمسا، ونشرت الشمس أشعتها في جميع الأرجاء مما أدى إلى ارتفاع في درجة حرارة الطقس بشكل ملحوظ.

وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم الثلاثاء ، طقس مائل للحرارة نهارًا علي الأغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد. 

وباختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا فى المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات تكون فيها الأجواء معتدلة ورائعة.

طقس أسوان

وتختلف طبيعة أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء مرتفعة الحرارة بشكل ملحوظ جدًا، وتكون هناك نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع، ما يسهم في عدم تواجد الأهالي خلال الظهيرة بالشوارع إلا في حالة الضرورة. 

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا فى المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات تكون فيها الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز. 

وسجلت مدينة أسوان درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة الظهيرة حتى تصل إلى 43 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 15%، والرياح 18كم/ س. 

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 38 درجة، والصغرى 28 درجة، ويستمر ارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة إلى 43 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0%، والرطوبة 13%، والرياح 14كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 36 درجة، والصغرى 29 درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ42 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 23%، والرياح 19 كم/ س.

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