أخبار أسوان | إزالة للتعديات وتكثيف النظافة والتشجير.. وأول خطبة جمعة لـ يسرى عزام

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق 13/6/2025 احداث متنوعة.

فقد أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمواصلة أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن جهود المرحلة الثانية من الموجه الـ 26.

والتى تستمر حتى 27 يوليو الجارى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وأوضح المحافظ بأن هذه الجهود يأتى تنفيذها أيضاً فى ظل متابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن بتنفيذ حملة مكبرة بمنطقة التجاريين بنطاق حى جنوب إستهدفت إزالة 10 حالة تعدى بمساحة 2870 م2 ، لافتاً إلى أن حملات الإزالة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى ، والعامليين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

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جهود متنوعة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملاتها المتتالية لإزالة الإشغالات ، وتنفيذ أعمال الإنارة والصيانة وتركيب كشافات الليد ببعض الشوارع والطرق ، مع تفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات وذلك داخل المناطق والأحياء السكنية.

وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار والجهنميات والأسوار وصيانة الزراعات والمسطحات الخضراء ونظافة النخيل والمشايات والأحواض ، مع متابعه أعمال تجهيز الصوب لإكثار النباتات بالعقل المتنوعة.

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين للظهور بالمظهر اللائق أمام ضيوف المحافظة من الأفواج السياحية والزائرين ، فضلاً عن قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

https://www.elbalad.news/6603069

فى أول خطبة جمعة للشيخ يسرى عزام بعد نقله إلى محافظة أسوان، قام اليوم بإلقاء الخطبة من مسجد النصر بشارع كورنيش النيل بمدينة أسوان .

وقام العديد من اهالى أسوان من المصلين داخل مسجد النصر بالترحيب والاحتفاء بالشيخ يسرى عزام، والتقاط الصور التذكارية معه.

https://www.elbalad.news/6603104