تكثيف أعمال النظافة العامة وإزالة الإشغالات وإنارة الشوارع وتهذيب ورى الأشجار بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملاتها المتتالية لإزالة الإشغالات ، وتنفيذ أعمال الإنارة والصيانة وتركيب كشافات الليد ببعض الشوارع والطرق ، مع تفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات وذلك داخل المناطق والأحياء السكنية.

وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار والجهنميات والأسوار وصيانة الزراعات والمسطحات الخضراء ونظافة النخيل والمشايات والأحواض ، مع متابعه أعمال تجهيز الصوب لإكثار النباتات بالعقل المتنوعة.

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين للظهور بالمظهر اللائق أمام ضيوف المحافظة من الأفواج السياحية والزائرين ، فضلاً عن قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

جهود متنوعة

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لخلق بيئة نظيفة بتكثيف جهود النظافة وإزالة الإشغالات فى الأسواق والشوارع الداخلية لإستعادة المظهر الحضارى والجمالى وتحقيق السيطرة والإنضباط على الوجه الأكمل.

إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ26 بمدينة أسوان

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمواصلة أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن جهود المرحلة الثانية من الموجه الـ 26.

والتى تستمر حتى 27 يوليو الجارى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وأوضح المحافظ بأن هذه الجهود يأتى تنفيذها أيضاً فى ظل متابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.