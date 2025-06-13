أسوان في 24 ساعة| الاستعداد لماراثون الثانوية العامة.. توريد القمح.. وإزالة للتعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 12/6/2025 احداث متنوعة.

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإستعدادات الجارية بكافة الإدارات التعليمية لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025 ، والتى تبدأ فى 15 يونيو ، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه يتم المتابعة اللحظية مع مدير مديرية التربية والتعليم محمود بدوى للإطمئنان على جاهزية المدارس من توافر الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح لإستقبال 8938 طالب وطالبة بالنظام الحديث والقديم داخل 27 لجنة رئيسية .

https://www.elbalad.news/6602001

جهود متنوعة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة حالياً لإستلام الصوامع والشون والبناكر لكميات القمح الموردة من المزارعيين لموسم الحصاد الحالى 2025 حيث وصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 544 ألف و 200 طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى .

وأكد المحافظ على أن هناك تعليمات مشددة لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للمزارعين وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للوصول إلى أعلى معدلات من توريد الذهب الأصفر ، مع قيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعيين بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح ، إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والشون والبناكر المعتمدة .

https://www.elbalad.news/6601963

نظّمت مديرية العمل بأسوان اجتماعًا بمديرى إدارات رعاية القوى العاملة وبحوث العمالة وخدمة المواطنين ومديرى مكاتب تفتيش العمل التابعة للمديرية لمناقشة مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، وتوجه الإدارات والمكاتب بعقد ندوات توعية للعاملين بالمنشآت المختلفة عن القانون الجديد .

مع تناول مدى إلتزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأكيد على سرعة بحث الشكاوى الواردة للمديرية من أى جهة، وكذا التأكيد على حسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء الخدمة المطلوبة.

https://www.elbalad.news/6601969

استكملت الوحدات المحلية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 26 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث أسفرت الجهود عن إزالة 36 حالة تعدى بمساحة 28 ألف و 784 م2 بمختلف المراكز والمدن .

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بإزالة 17 حالة تعدى بمساحة 14 ألف و 516 م2 ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء والقرى ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

https://www.elbalad.news/6601939