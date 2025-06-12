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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 36 حالة تعد بأسوان ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 26

ازالة التعديات باسوان
ازالة التعديات باسوان
محمد عبد الفتاح

استكملت الوحدات المحلية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 26 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث أسفرت الجهود عن إزالة 36 حالة تعدى بمساحة 28 ألف و 784 م2 بمختلف المراكز والمدن .

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بإزالة 17 حالة تعدى بمساحة 14 ألف و 516 م2 ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء والقرى ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بحملة لإزالة حالة تعدى بمساحة 1000 م2 بناحية قرية بنبان، والتى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

إزالة التعديات

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة حالياً لإستلام الصوامع والشون والبناكر لكميات القمح الموردة من المزارعيين لموسم الحصاد الحالى 2025 حيث وصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 544 ألف و 200 طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى.

وأكد المحافظ على أن هناك تعليمات مشددة لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للمزارعين وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للوصول إلى أعلى معدلات من توريد الذهب الأصفر ، مع قيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعيين بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح ، إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والشون والبناكر المعتمدة .

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