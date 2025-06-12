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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان فى 24 ساعة.. تصفية عناصر إجرامية وحملات كبيرة لإزالة التعديات

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق:  11/6/2025 احداث متنوعة. 

فقد قامت مديرية أمن أسوان ، والإدارة العامة للمخدرات وقوات الأمن المركزى بحملة مكبرة بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان أستهدفت توجيه ضربة مركزة لبؤرة شديدة الخطورة.

وقد أسفرت جهود الحملة عن تصفية 5 عناصر إجرامية ، وضبط عنصرين آخرين ، بينما أصيب أحد الضباط المشاركين فى الحملة بطلقات نارية وتم تقديم الخدمة العلاجية له بأحد المستشفيات. 

ونجحت الحملة أيضًا فى ضبط أسلحة آلى ومتعدد وجرنوف، كما تم بالتوازى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والتى تمثلت فى الشامبو والحشيش والهيروين ، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين. 

وياتى ذلك استمرارًا للجهود المبذولة للحد من ظاهرة إنتشار المخدرات بين الشباب الأسوانى ، ضمن مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وخاصة فى المحور الأول ، والذى يتمثل فى المواجهة الأمنية للإتجار بالمخدرات. 

https://www.elbalad.news/6601251

جهود متنوعة 

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل ، وأيضاً الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 26 ، والتى تستمر حتى 27 يونيو الجارى .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

https://www.elbalad.news/6600983

قال الدكتور جمعه مكى مدير مديرية الطب البيطرى إنه فى ظل تنفيذ تعليمات محافظ أسوان فقد تم الإشراف البيطرى المجانى على ذبح 3169 رأس من الماشية داخل 13 مجزر بدءاً من أبو سمبل جنوباً وحتى السباعية شمالاً ، ومن بينها الأبقار الخاصة بمشروع " صكوك الأضاحى " ، وخضعت الذبائح للكشف الكامل قبل وأثناء وبعد الذبح للحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم الموزعة على المواطنين . 

وياتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شهدت مختلف مجازر المحافظة على مدار أيام عيد الأضحى المبارك إستقبال الأضاحى وذبحها بعد الكشف عليها والتأكد من مطابقتها للإشتراطات الصحية .

https://www.elbalad.news/6600987

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