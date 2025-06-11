تصفية 5 عناصر إجرامية وضبط 2 آخرين فى حملات أمنية بأسوان

قامت مديرية أمن أسوان ، والإدارة العامة للمخدرات وقوات الأمن المركزى بحملة مكبرة بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان أستهدفت توجيه ضربة مركزة لبؤرة شديدة الخطورة.

وقد أسفرت جهود الحملة عن تصفية 5 عناصر إجرامية ، وضبط عنصرين آخرين ، بينما أصيب أحد الضباط المشاركين فى الحملة بطلقات نارية وتم تقديم الخدمة العلاجية له بأحد المستشفيات.

ونجحت الحملة أيضًا فى ضبط أسلحة آلى ومتعدد وجرنوف، كما تم بالتوازى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والتى تمثلت فى الشامبو والحشيش والهيروين ، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

حملات أمنية

وياتى ذلك استمرارًا للجهود المبذولة للحد من ظاهرة إنتشار المخدرات بين الشباب الأسوانى ، ضمن مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وخاصة فى المحور الأول ، والذى يتمثل فى المواجهة الأمنية للإتجار بالمخدرات.

وفى نفس السياق واصلت مديرية أمن أسوان تنظيم الحملات الأمنية بالأكمنة الثابتة والمتحركة ، ولا سيما فى الطرق الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن ، مدعمة بفرق متخصصة للكشف عن تعاطى المخدرات سواء للسائقين أو الركاب ، والتى أسفرت بالكشف عن بعض المتعاطين للمواد المخدرة ، وتم توجيههم إلى المراكز المتخصصة للإستفادة من الخدمات العلاجية المجانية التى يتم تقديمها بها .

قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية في أسوان، إن الحديقة استقبلت مئات الزوار والأسر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن السائحين من مختلف الجنسيات باعتبارها ضمن أبرز المعالم السياحية البارزة داخل مدينة أسوان.

وأضاف محمود أن أعداد الزائرين من السائحين والعائلات الأسوانية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك وصلت إلى 1500 زائر، منهم 350 أجنبيًا من مختلف الجنسيات، و1150 مصريا للاحتفال بالعيد وسط المقومات الطبيعة داخل الحديقة.

وأوضح أن الحديقة النباتية تعتبر متحفا نباتيا بارزا ومميزا، حيث إنها تقع على مساحة 18 فدانا، وتضم 27 حوضا يحتوى على أكثر من 800 نوع من النباتات الاستوائية وشبه الاستوائية.